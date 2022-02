Coronavirus, 9 decessi e 281 nuovi casi nel Pisano

I nuovi positivi toscani sono 2783. Quasi 300 quelli rilevati tra area Pisana, Valdera, alta Val di Cecina e comprensorio del Cuoio

PISA — Il bollettino sull'epidemia di Coronavirus aggiornato alle ultime 24 ore segnala, per la provincia di Pisa 281 nuovi casi, accertati all'esito dei tamponi effettuati sul territorio. In Toscana si contano oggi 2783 nuovi positivi.

Questa la distribuzione dei nuovi casi rilevati in provincia ed elencati per zona e in base al tasso di incidenza giornaliera (dal più alto al più basso):

132 tra i comuni dell'Area Pisana (Orciano Pisano 1, Fauglia 4, Vecchiano 12, Crespina Lorenzana 4, Cascina 32, Pisa 59, Calci 4, Vicopisano 5, San Giuliano Terme 11), 74 in Valdera (Ponsacco 21, Peccioli 4, Bientina 6, Terricciola 3, Palaia 3, Pontedera 18, Casciana Terme Lari 7, Buti 3, Capannoli 2, Santa Maria a Monte 4, Calcinaia 3), 45 in Alta Val di Cecina (Montecatini Val di Cecina 4, Volterra 19, Montescudaio 4, Riparbella 3, Casale Marittimo 2, Pomarance 10, Castellina Marittima 3), 30 nel Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto 8, San Miniato 15, Montopoli in Val d'Arno 4, Santa Croce sull'Arno 3).

Oggi in Toscana si registrano 40 nuovi decessi collegabili al Covid. Le vittime sono 22 uomini e 18 donne con un'età media di 83 anni. 9 di loro risiedevano in provincia di Pisa.

I dati aggiornati alle ultime 24 ore portano a quota 90.830 le positività al virus accertate in provincia da inizio epidemia. 884 i decessi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria.