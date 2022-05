Covid, nel Pisano 147 nuovi casi e zero decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati poco meno di 150 i residenti in provincia di Pisa che hanno scoperto di essere positivi al coronavirus Sars-Cov2

PISA — Sono 147 i nuovi "Casi Covid" rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, che non registra nuovi decessi. Di seguito i nuovi contagi di coronavirus, ripartiti per ambito territoriale e Comuni di residenza (per primi quelli con più nuovi casi in rapporto al numero dei residenti).

Area pisana 101 casi: Vecchiano 17, Fauglia 5, Calci 8, Santa Luce 2, Crespina Lorenzana 3, San Giuliano Terme 16, Pisa 36, Cascina 13, Vicopisano 1;

Valdera 26 casi: Capannoli 3, Ponsacco 7, Pontedera 8, Calcinaia 3, Bientina 2, Peccioli 1, Buti 1, Santa Maria a Monte 1;

Alta Valdicecina 11 casi: Guardistallo 2, Montecatini Val di Cecina 2, Casale Marittimo 1, Montescudaio 1, Pomarance 2, Volterra 3;

Comprensorio del Cuoio 9 casi: Montopoli in Val d'Arno 3, San Miniato 4, Santa Croce sull'Arno 2.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 1.058 nuovi casi di positività al virus e un decesso, relativo ad una donna di 83 anni residente in provincia di Lucca.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 342 (14 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno).