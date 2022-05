Covid, 148 nuovi positivi in provincia di Pisa

Strage in una scuola in Texas, la rabbia del coach Nba Steve Kerr: «Sono stufo, quando faremo qualcosa?»

I dati aggiornati alle ultime 24 ore dal bollettino regionale. I nuovi contagi emersi tra Area Pisana, Valdera, alta Val di Cecina e Cuoio

PISA — Delle 1266 nuove positività al Covid accertate tra ieri e oggi in Toscana sono 148 quelle rilevate in provincia di Pisa. Il dato emerge dal report sanitario aggiornato alle ultime 24 ore.

Il tasso di incidenza giornaliero registrato sul territorio Livornese è di 35,5 nuove positività per 100mila abitanti. Sul territorio regionale sono stati processati 11661 tamponi con un tasso di positività del 10,8% (57,7% sulle prime diagnosi).

Sono 83 le nuove positività individuate nell'Area Pisana (Calci 9, San Giuliano Terme 15, Pisa 35, Cascina 17, Vecchiano 4, Fauglia 1, Vicopisano 1, Crespina Lorenzana 1), 34 i nuovi casi riscontrati in Valdera (Buti 4, Terricciola 3, Santa Maria a Monte 6, Ponsacco 5, Calcinaia 4, Pontedera 9, Peccioli 1, Bientina 1, Casciana Terme Lari 1), 9 in alta Val di Cecina (Montecatini Val di Cecina 2, Pomarance 4, Montescudaio 1, Volterra 2) e 22 nel Cuoio (Castelfranco 7, Santa Croce 5, Montopoli in Val d'Arno 4, San Miniato 6)