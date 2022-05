Covid, 26 nuovi contagi e un decesso nel Pisano

Complice anche il basso numero di tamponi elaborati nel weekend, nelle ultime 24 ore sono stati meno di 30 i nuovi casi rilevati nel Pisano

PISA — Un decesso e 26 nuovi "casi Covid" rilevati in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore. I Comuni pisani interessati da nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 sono 12. Di seguito i nuovi contagi, ripartiti per ambito territoriale e Comuni di residenza (per primi quelli con più nuovi casi in rapporto alla popolazione residente).

Area pisana 19 casi: Calci 3, San Giuliano Terme 6, Vicopisano 1, Vecchiano 1, Cascina 3, Pisa 5;

Valdera 5 casi: Terricciola 1, Buti 1, Bientina 1, Pontedera 2;

Alta Valdicecina un caso a Montecatini Val di Cecina:

Comprensorio del Cuoio un caso a San Miniato;

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 450 nuovi casi di positività al virus e 13 decessi, relativi a 6 uomini e 7 donne con un'età media di 83,2 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 366 (16 in più rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (numero stabile).