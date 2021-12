Esercenti trovati senza mascherina, tre multe

Controlli mirati delle forze dell'ordine per verificare l'osservanza delle disposizioni anti-Covid, a cominciare dal green pass "rafforzato"

PISA — Nelle serate di venerdì e sabato i controlli delle forze dell'ordine si sono concentrati nel centro città, nelle vie dello shopping e nelle piazze della movida, ponendo particolare attenzione alla verifica del rispetto delle normative anti-Covid. Questi controlli hanno riguardato in tutto 128 persone e 23 esercizi commerciali, di varia tipologia.

In 5 casi si è arrivati alla multa. Le sanzioni amministrative sono state elevate ad un titolare di un esercizio commerciale per vendita da asporto di birra in contenitore in vetro oltre l’orario consentito dalla specifica ordinanza comunale; a tre titolari di esercizi commerciali trovati al lavoro senza indossare la mascherina; ad un cliente di un locale, anche lui trovato senza mascherina.

In particolare i controlli interforze, coordinati dalla Questura di Pisa, hanno riguardato Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Via San Martino, Corso Italia, zona Stazione Centrale e Lungarni. Vi hanno partecipato Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.