Federalberghi, la sfida green per il turismo

Alla Scuola Sant’Anna l'assemblea regionale come confronto tra istituzioni e operatori del settore alberghiero tra innovazione e transizione ecologica

PISA — La Scuola Superiore Sant’Anna ha ospitato l’assemblea annuale di Federalberghi Toscana, dedicata al tema "Economia circolare e sostenibilità: il contributo del settore alberghiero in Toscana". Una giornata di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo universitario e operatori turistici sulle sfide del comparto ricettivo.

Ad aprire i lavori è stato Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Pisa, nel ruolo di moderatore. Al centro dell’incontro la necessità di trasformare sostenibilità, innovazione e transizione ecologica in strumenti concreti per le imprese alberghiere.

A fare gli onori di casa il prorettore della Scuola Sant’Anna Giuseppe Turchetti, insieme ai rappresentanti della Regione Toscana e delle istituzioni locali. “Siamo molto contenti per aver organizzato questo evento. La scelta di tenere questa assemblea presso la nostra Scuola ci fa molto piacere da parte di Federalberghi. La Scuola tiene molto a questo rapporto con gli enti del territorio e il mondo delle imprese al punto che ha istituito un prorettorato finalizzato a questo scopo. Un messaggio convinto a tutto il territorio e alla comunità”, ha dichiarato Turchetti.

L’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini ha ringraziato Federalberghi per la scelta della città e della sede universitaria. "Vi ringrazio per aver scelto ancora una volta la nostra città, la città di Pisa, per questo prestigioso evento", ha detto. "Vi ringrazio anche perché avete scelto questo luogo del sapere, della conoscenza, ma anche della bellezza. Questo è uno dei luoghi che, oltre alla conoscenza, al sapere, all’innovazione e allo sviluppo, costruisce bellezza".

Pesciatini si è poi soffermato sul senso del tema scelto per l’assemblea. "Mi ha colpito particolarmente il titolo del tema di oggi: economia circolare e sostenibilità. Qui c’è una visione, il contributo di quello che ciascuno può fare per il Paese. Non quello che il Paese può fare per me, ma quello che io posso fare per il Paese". L’assessore ha richiamato anche il rapporto con Federalberghi Pisa: "Con Andrea Romanelli ci confrontiamo spesso. Questa è una città straordinaria, ma anche una città difficile, e stiamo lavorando insieme alla realizzazione di un obiettivo comune".

Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, ha messo al centro il peso economico del turismo. "L’economia di questa regione, così come del Paese, molto si affida al turismo e il turismo non può fare a meno degli albergatori", ha detto. "La qualità dell’accoglienza fa la differenza, a volte, nella scelta del turista su una meta piuttosto che su un’altra".

Tamburini ha poi collegato il tema della sostenibilità alle trasformazioni tecnologiche. "Quando si parla di transizione ci sono tante transizioni: energetica, digitale, ecologica. Sembrano non impattare sulle attività storiche o mature come l’accoglienza alberghiera, e invece impattano eccome. Credo che dovremo fare tutti i conti, tra poco, con l’intelligenza artificiale". Poi il richiamo al lavoro di squadra: "Finalmente anche nel settore alberghiero si è presa coscienza che bisogna lavorare insieme. Enti pubblici, associazioni di categoria e imprese devono costruire calendari condivisi e una programmazione dei flussi turistici, perché è fondamentale programmare per garantire la migliore accoglienza sui territori".

Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa e Livorno, ha definito l’appuntamento "un momento di confronto importante e di condivisione su tematiche che ci impegnano quotidianamente". "Il tema dell’economia circolare e della sostenibilità è oggi fondamentale", ha detto. "La sostenibilità diventa un elemento strategico per sviluppare le aziende".

Pieragnoli ha poi indicato alcune direttrici concrete. "Riduzione degli sprechi, efficienza energetica, digitalizzazione e analisi ESG sono elementi fondamentali per guardare al futuro", ha aggiunto. "La sostenibilità non può prescindere dal lavoro umano, dagli imprenditori, dalle lavoratrici e dai lavoratori che rappresentiamo. La transizione ecologica richiede nuove professionalità: dobbiamo accompagnare le strutture ricettive nell’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ottimizzazione dei consumi e nella conoscenza delle certificazioni ambientali".

Nel corso della giornata è stata presentata la ricerca dedicata all’economia circolare nel settore alberghiero toscano, pensata per fornire strumenti operativi alle strutture ricettive e trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo. A fare da relatore è stato Nicola Bellini, responsabile scientifico del progetto centro Interdisciplinare Sostenibilità e Clima della Sant'Anna e Francesca Cianetti, assegnista del progetto Ivot, Innovazione Verde nell'Ospitalità Toscana.



