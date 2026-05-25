Avis, 9 posti per il Servizio Civile Regionale

Uno per ciascuna sede dell'associazione a Capannoli, Cascina, Fornacette, Montopoli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Santo Pietro Belvedere e Volterra

PROVINCIA DI PISA — Il nuovo progetto di Servizio Civile Regionale, promosso da Avis Toscana e che punta a coinvolgere i più giovani per promuovere la cultura del dono, mette a disposizione nove posti.

Nel dettaglio, è possibile partecipare per un posto per ciascuna delle sedi Avis di Capannoli, Cascina, Fornacette, Montopoli in Val d’Arno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Santo Pietro Belvedere e Alta Valdicecina-Volterra.

"Il Servizio Civile - ha detto Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana - rappresenta una straordinaria occasione per i giovani che desiderano mettersi in gioco e contribuire concretamente al benessere della comunità. Attraverso questo progetto vogliamo offrire un’esperienza formativa e umana significativa, capace di trasmettere il valore del dono e rafforzare la consapevolezza del diritto alla salute come responsabilità collettiva".

Tra gli obiettivi del progetto ci sono quello di fornire ai giovani competenze ed esperienze di solidarietà civile, inserirli nel territorio attraverso un percorso formativo e di utilità sociale, sensibilizzare gli studenti al dono del sangue e del plasma e fidelizzare i ragazzi alla donazione.

La scadenza per la presentazione delle domande online è fissata alle 12 del 10 Giugno. Tutte le informazioni sul bando, finanziato con risorse Pr Fse+ 2021/2027 della Regione Toscana, e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di Avis Toscana.