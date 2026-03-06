Attualità Venerdì 06 Marzo 2026 ore 11:20
Galilei, Febbraio record con 328mila passeggeri
+8,6% sul 2025. Cresce il traffico internazionale e anche quello domestico. Nei primi due mesi superata quota 619mila transiti
PISA — Febbraio da record per l’aeroporto “Galileo Galilei”. Lo scalo pisano ha chiuso il mese con 328 mila passeggeri transitati, segnando il miglior risultato di sempre per un Febbraio e una crescita dell’8,6% rispetto al 2025.
Secondo i dati diffusi da Toscana Aeroporti, entrambi i segmenti di mercato risultano in aumento: il traffico internazionale cresce dell’11,9%, mentre quello domestico sale dell’1,2%.
Nella graduatoria delle rotte con il maggior volume di traffico, Tirana si conferma al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.
Il dato più ampio riguarda l’avvio del 2026: nei primi due mesi dell’anno il “Galileo Galilei” supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri, arrivando a 619 mila transiti complessivi, con un miglioramento del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.
