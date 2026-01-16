Gioco del ponte a tavola, sfida finale

Galileo per Mezzogiorno e Da Cinotto per Tramontana si sfideranno nella sfida enogastronomica legata alla rievocazione storica pisana

PISA — Tradizione, gusto e identità cittadina si incontrano anche a tavola, con la nuova edizione del “Gioco del ponte a tavola”. Sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto i due finalisti dell’edizione 2025 della sfida enogastronomica che mette a confronto le due anime della città, Tramontana e Mezzogiorno. L’iniziativa è promossa da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, in collaborazione con la Parte di Tramontana e con il patrocinio del Comune di Pisa. Il progetto si inserisce all’interno di Vetrina Toscana, programma regionale per la promozione del turismo enogastronomico coordinato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Il ristorante Galileo di via San Martino si è distinto nella selezione della Parte di Mezzogiorno con un risotto al piccione, abbinato a un Chianti superiore biologico Casalini Fattoria Fibbiano 2023. Da Cinotto di Uliveto Terme ha invece conquistato il primo posto tra i locali di Tramontana, proponendo un Bordatino accompagnato da un Morellino di Scansano.

“Un appuntamento ormai tradizionale che vede l’enogastronomia pisana di qualità legarsi al nostro Gioco del ponte – ha spiegato Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, insieme al responsabile Daniele Benvenuti – con una rivincita a tavola della sfida dell’ultimo sabato di Giugno. Quest’anno la sfida ha avuto come protagonista un primo piatto, valutato in abbinamento al vino da una giuria composta da cinque membri tra rappresentanti delle Parti e della nostra associazione”.

Dal fronte di Tramontana, soddisfazione espressa anche dal generale Matteo Baldassari: “Siamo davvero contenti di proseguire la collaborazione con Confesercenti. La sfida culinaria è inserita nel calendario delle nostre manifestazioni civili e rappresenta un’occasione preziosa per far conoscere il Gioco anche fuori dai confini cittadini, legandolo all’enogastronomia di qualità”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici del Gioco. In quell’occasione saranno assegnati anche due riconoscimenti speciali per l’accoglienza: uno al ristorante Da Nando per Tramontana e uno a La Riva per Mezzogiorno.

A contendersi l’accesso alla finale sono stati, tra gli altri, Osteria Anita, Osteria La Mescita di via Cavalca, Trattoria Il Turista in piazza Arcivescovado, Il Pozzo di San Vito a Calci, La Buca di San Ranieri in via Queirolo, Osteria San Paolo, Osteria all’Ussero da Antonio a Rigoli e l’Orange Bistrot a Ospedaletto