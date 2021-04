Il litorale perde Manlio, colonna del Bagno Lido

Imprenditore appassionato e generoso, amante del mare, Manlio Giannessi ha fatto la storia del litorale pisano, fra Marina di Pisa e Tirrenia

PISA — E' un duro colpo per il litorale pisano la scomparsa a 79 anni di Manlio Giannessi, storico gestore del Bagno Lido fra Marina di Pisa e Tirrenia, là dove sbuca la Bigattiera. La notizia della sua morte è arrivata inaspettata, proprio quando il peggio sembrava passato, trasferito dopo il ricovero a Cisanello all'ospedale Versilia per la riabilitazione.

Buon calciatore in gioventù, Manlio Giannessi aveva il mare nel sangue e per decenni ha accolto con gentilezza e simpatia i clienti al Bagno Lido, la seconda casa dell'estate per molti pisani.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che giungono alla famiglia Giannessi, come già fu nel momento in cui fu vittima di un brutto episodio di cronaca. Un episodio di un mondo in cui Manlio faceva sempre più fatica a riconoscersi.