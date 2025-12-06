Il Natale si accende coi mercatini e l'albero

Inaugurati i Mercatini in centro e l’Albero della Fondazione Pisa: luci, musica e tradizioni per un mese di festa in tutta la città

PISA — Pisa entra ufficialmente nel clima natalizio con un doppio appuntamento che ha riempito il centro di luci e persone. Nel pomeriggio del 5 Dicembre sono stati inaugurati i Mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele e sotto le Logge di Banchi, mentre il giorno successivo sul Lungarno ha brillato l’Albero di Natale della Fondazione Pisa, accolto da un coro di bambini e da tanti cittadini arrivati per il primo grande momento delle festività.

Alla cerimonia di apertura dei Mercatini erano presenti l’assessore al turismo e al commercio Paolo Pesciatini, altri rappresentanti dell’amministrazione e gli organizzatori dell’iniziativa. Da ora e fino al 6 Gennaio piazza Vittorio Emanuele ospita 18 bancarelle con artigianato e idee regalo, mentre sotto le Logge di Banchi ci sono 17 espositori, insieme al presepe di Antonio Baragone e alla Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno portare le loro lettere ogni fine settimana.

"La nostra città si illumina a festa e invia un messaggio di pace e fratellanza al mondo", ha detto l’assessore Pesciatini. Ha aggiunto che questo periodo "è anche un’occasione di apertura verso gli altri, promossa attraverso la cultura del dono", ricordando come il commercio cittadino offra qualità e relazioni che meritano sostegno.

Intanto la Fondazione Pisa ha acceso il suo grande albero, un abete di dodici metri decorato in rosso e oro, con richiami alla Belle Époque. L’evento è iniziato nella Chiesa di Santa Cristina con l’esibizione del coro delle scuole Biagi, Cambini e Toniolo, diretto da Stefano Barandoni e accompagnato al pianoforte da Mariagrazia Marano. Circa sessanta bambini hanno riempito la chiesa di canti natalizi, creando un’atmosfera calda e partecipata.

Il presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, ha detto che dopo alcuni anni dedicati a installazioni più sperimentali legate al riciclo, quest’anno si è scelto "un Albero tradizionale, che sia di buon augurio per tutti". Ha aggiunto che l’esibizione dei bambini ha rappresentato "un’occasione molto bella di condivisione", con l’augurio che le prossime settimane portino serenità "anche a chi, per i motivi più diversi, ha poche o nessuna ragione per fare festa".

Nei prossimi giorni la città vivrà altri momenti dedicati alle luci di Natale. Lunedì 8 Dicembre alle 18 è prevista l’accensione del grande albero in piazza XX Settembre, accompagnata dalla Scuola Bonamici e da un coro itinerante.