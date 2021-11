Servizio civile all'università per 51 ragazzi

Vaccino Pfizer per i bambini di 5-11 anni. Tutti i dati su rischi e benefici

Sette i progetti approvati dalla Regione Toscana e coordinati e gestiti dal Centro interdisciplinare scienze per la pace

PISA — Servizio civile all'università di Pisa per 51 giovani tra i 18 e i 29 anni. L'avventura per i volontari è iniziata con una cerimonia inaugurale al polo Fibonacci. 7 i progetti approvati dalla Regione Toscana e coordinati e gestiti dal Centro interdisciplinare scienze per la pace (Csp).

I ragazzi e le ragazze presteranno la loro opera per un anno nei musei dell’Ateneo e in vari centri e dipartimenti – nello specifico sono coinvolti il Sistema museale e quello bibliotecario, il Museo di Storia Naturale a Calci, l’Orto e Museo Botanico, il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”, la Direzione Servizi per la Didattica e gli Studenti e la Direzione medica, i Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e di Scienze della Terra.

Dal 2015 ad oggi, grazie ai progetti presentati dall’Università di Pisa tramite il Cisp, sono stati quasi 300 i giovani che hanno svolto il servizio civile in ateneo, offrendo, sottolinea l'università "Un contributo prezioso alle varie strutture e alla vita dell'intera comunità accademica".

“I volontari e le volontarie avranno l'opportunità di vivere, all’interno della nostra università, un’esperienza di alto valore formativo e di impegno civile, che in alcuni casi è sfociato anche in esperienze lavorative tuttora in corso”, commenta la professoressa Enza Pellecchia, direttrice del Cisp.

“L'esperienza del servizio civile regionale – conclude Pellecchia - si consolida come un importante punto di riferimento per la promozione di valori di impegno civile, solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale dei servizi resi dall'Ateneo. Inoltre rafforza l'impegno formativo nei confronti delle giovani generazioni, potenziandone le capacità professionali e di inserimento lavorativo, con importanti ricadute sul territorio”.

Insieme alla professoressa Pellecchia erano presenti all'inaugurazione il Direttore Generale dell'Università di Pisa ing. Rosario Di Bartolo e il dottor Flavio Croce, referente di Ateneo per i progetti del Servizio Civile Regionale.