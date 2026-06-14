Incendio Delca, Ceccardi porta il caso a Bruxelles

L'europarlamentare della Lega, "I cittadini sono preoccupati. Adesso serve chiarezza. Mia interrogazione urgente alla Commissione Europea”

PISA — “I cittadini dei comuni interessati dalla nuvola di fumo nero che si leva dall’incendio della delca sono molto preoccupati e continuano ad attendere risposte concrete sulle conseguenze ambientali e sanitarie del rogo alla Delca di Vicopisano. Peraltro, negli ultimi giorni si sono verificati almeno cinque incendi in aziende che trattano materiale plastico, in rapida sequenza e in diverse parti d’Italia: Lombardia, Veneto, Marche e Toscana.

Per questo motivo ho deciso di presentare un’interrogazione urgente alla Commissione Europea affinché venga fatta chiarezza sui fatti, si attivino tutti i controlli necessari e venga garantita la massima trasparenza ai cittadini e alle comunità locali coinvolte.

Le istituzioni nazionali e comunitarie hanno il dovere di fare piena luce su questi episodi e i residenti hanno il diritto di sapere cosa è stato respirato, quali sostanze sono state rilasciate nell’atmosfera e quali misure concrete verranno adottate per prevenire il ripetersi di eventi simili. Sulla salute pubblica e la tutela dell’ambiente serve massima chiarezza.”

Lo dichiara Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega e vicepresidente del gruppo Patrioti per l’Europa.