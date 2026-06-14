L'incendio a Lugnano sul tavolo della Commissione Europea

Ravetto: «Basta quote rosa, oggi serve il merito. E sul femminicidio molti giuristi hanno dubbi»

L'eurodeputata Susanna Ceccardi annuncia un'interrogazione urgente: "Cittadini preoccupati, venga fatta chiarezza sui fatti"

VICOPISANO — “I cittadini dei comuni interessati dalla nuvola di fumo nero che si è levata dall’incendio sono molto preoccupati e continuano ad attendere risposte concrete sulle conseguenze ambientali e sanitarie del rogo alla Delca di Vicopisano". Lo scrive in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega e vicepresidente del gruppo Patrioti per l’Europa.

"Peraltro - aggiunge Ceccardi- negli ultimi giorni si sono verificati almeno cinque incendi in aziende che trattano materiale plastico, in rapida sequenza e in diverse parti d’Italia: Lombardia, Veneto, Marche e Toscana. Per questo motivo ho deciso di presentare un’interrogazione urgente alla Commissione Europea affinché venga fatta chiarezza sui fatti, si attivino tutti i controlli necessari e venga garantita la massima trasparenza ai cittadini e alle comunità locali coinvolte".

"Le istituzioni nazionali e comunitarie - conclude l'eurodeputata- hanno il dovere di fare piena luce su questi episodi e i residenti hanno il diritto di sapere cosa è stato respirato, quali sostanze sono state rilasciate nell’atmosfera e quali misure concrete verranno adottate per prevenire il ripetersi di eventi simili. Sulla salute pubblica e la tutela dell’ambiente serve massima chiarezza".