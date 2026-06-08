Cgil, "Tutelare i lavoratori delle aziende coinvolte nell'incendio"

Il sindacato chiede la salvaguardia dei posti di lavoro e del reddito durante la fase di ricostruzione e un confronto in Regione sulla sicurezza

PROVINCIA DI PISA — Affrontare da subito e con responsabilità le ricadute occupazionali dell'emergenza. È la richiesta che arriva dalla Cgil di Pisa, che interviene sulla vicenda dell'incendio che ha colpito lo stabilimento Delca Energy di Lugnano, nel territorio comunale di Vicopisano.

"L'incendio rappresenta un grave campanello d'allarme per il territorio pisano - hanno spiegato dal sindacato, che ha ringraziato anche i Vigili del fuoco, la Protezione civile e gli operatori impiegati nella gestione del rogo - la nube sprigionata dal rogo e le conseguenze sulla vita quotidiana e sulle attività produttive hanno evidenziato ancora una volta il legame tra salute, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e occupazione".

Da ora in poi, per la Cgil pisana, si apre un'altra fase decisiva. "Per i lavoratori della Delca Energy chiediamo l'attivazione immediata degli ammortizzatori sociali e la piena salvaguardia dei posti di lavoro e del reddito durante la fase di ricostruzione - hanno affermato - analoga attenzione dev'essere garantita ai lavoratori delle aziende limitrofe, coinvolte nelle chiusure e nelle interruzioni produttive: nessuno dev'essere costretto a utilizzare ferie o permessi per coprire giornate di inattività determinate dall'emergenza".

Così come, la ripresa delle attività produttive "dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto della sicurezza - hanno sottolineato - attraverso verifiche e protocolli condivisi con i rappresentanti dei lavoratori. L'episodio riapre infine una questione più generale relativa al sistema di gestione dei rifiuti in Toscana, il quale non può essere derogato al settore privato e alla logica del profitto".

Per la Cgil Pisa salute, lavoro e ambiente sono diritti indivisibili. "Per questo è necessario rafforzare la programmazione pubblica, accelerare la realizzazione di impianti sicuri e adeguati, garantire la tracciabilità dei materiali e investire sul potenziamento degli enti di controllo come Arpat e Asl. Riteniamo necessario - hanno concluso - aprire un confronto con Regione Toscana e istituzioni locali per monitorare gli effetti dell'emergenza e rafforzare la sicurezza industriale nel territorio".