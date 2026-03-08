L'8 marzo di Diritti in Comune, "No a patriarcato e colonialismo"

Il gruppo lega diritti delle donne e guerra. Arrivano critiche su Camp Darby e investimenti militari. Le iniziative e i presidi.

PISA — “Quest’anno più che mai non vogliamo mimose, ma rivolta”. Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista interviene sull’8 Marzo con un documento che intreccia diritti delle donne, politica internazionale e scelte locali, chiedendo “impegni concreti e chiari contro il patriarcato” e criticando l’impostazione del governo sul welfare e sulla guerra.

Il gruppo attacca il ddl Bongiorno, definito “un provvedimento che tutela gli stupratori mortificando le vittime di violenza”, e collega la riflessione alla situazione internazionale: “Ma mai come quest’anno si tiene tutto, dalle strade di Pisa alle macerie di Gaza: mentre il mondo brucia sotto i colpi di un’economia di guerra che si nutre di oppressione, sfruttamento e sangue, questo governo attacca sistematicamente l’autodeterminazione dei corpi e smantella lo stato sociale”.

Nel testo si rivendica una posizione contro patriarcato e imperialismo. “Per questo, noi siamo contro il patriarcato che vuole i nostri corpi sottomessi e contro l’imperialismo che distrugge i popoli”, scrive Diritti in Comune, che aggiunge: “Non c’è liberazione delle donne senza la liberazione dei popoli”.

Il gruppo prosegue, “Noi scegliamo di essere dalla parte della docente attaccata da questo governo, rea di aver portato tra lə propriə studentə la voce di Francesca Albanese e di credere ancora che la scuola debba promuovere sapere, autonomia di pensiero e critica”. E allarga lo sguardo alle mobilitazioni delle donne in altri Paesi, richiamando “le donne che combattono contro le brutalità della polizia nelle strade americane” e “le donne che chiedono dignità e rispetto nelle nostre società occidentali”.

Una parte centrale riguarda il territorio pisano, definito “un hub logistico della morte”. “Da Camp Darby transitano le armi che alimentano i conflitti globali e il massacro in Medio Oriente”, si legge. Il gruppo cita anche trasformazioni legate a Navicelli, Tombolo e Parco di San Rossore: “Il nostro territorio, dal canale dei Navicelli fino alla banchina di Tombolo e al Parco di S.Rossore viene trasformato e piegato agli interessi militari”. Nel testo si afferma che, mentre mancano risorse “per i centri antiviolenza, per la sanità pubblica e la scuola”, lo Stato investirebbe “miliardi in infrastrutture militari”, con un riferimento alla base nel Parco.

Diritti in Comune chiede un cambio di priorità: “Vogliamo una società che metta al centro la cura, non il profitto e la distruzione”. E indica alcune richieste: “Pretendiamo un welfare che garantisca autonomia e libertà, programmi stabili e diffusi di educazione sessuoaffettiva nelle scuole, impegni concreti contro la precarietà nel lavoro e nella vita”.

La chiusura è dedicata alle vittime: “Vogliamo dedicare questa giornata alle 168 bambine della scuola iraniana dilaniate dai razzi statunitensi. A loro vogliamo urlare con tutto il fiato che abbiamo in gola: non in nostro nome.”