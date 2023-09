La notte della ricerca si fa in cinque

Una serata europea dedicata alla scienza e alla ricerca: in città ci saranno cinque Piazze della Ricerca, oltre alla Pedalata con la Scienza

PISA — La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, in programma il prossimo 29 Settembre, anche quest'anno coinvolgerà a pieno titolo Pisa e le sue eccellenze nella ricerca. Del resto, la manifestazione annuale nata su impulso della Commissione europea con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica, non può non far tappa anche a Pisa.

Per questo, saranno ben cinque le Piazze della Ricerca, allestite in Logge dei Banchi, largo Ciro Menotti, piazza Dante, piazza dei Cavalieri e piazza Santa Caterina, ognuna dedicata a un tema: Comunità virtuali e società 4.0; Radio Benessere: in ascolto di mente e corpo; Benvenuti nei Cybermondi; Intervista al Pianeta Terra; Mediterraneo: un mare di culture, con laboratori ed esperimenti dal vivo.

I bambini e le bambine che completeranno il giro delle piazze otterranno il titolo di "scienziato e scienziata per una notte" e un gadget Bright Night. Il pubblico potrà inoltre partecipare alle Passeggiate con la Scienza e alla Pedalata con la Scienza, pensata per sensibilizzare sui temi della mobilità sostenibile. Le Università, i centri di ricerca, i musei e le biblioteche ospiteranno inoltre attività laboratoriali, workshop, conferenze e giochi aperti a tutti i visitatori e alle scuole.

L'evento, che si svolgerà simultaneamente in tutta Europa, in Toscana avrà un cartellone ricco di iniziative promosso dagli Atenei toscani: Università di Firenze, Siena, Siena Stranieri, Scuola IMT Alti Studi Lucca e, appunto, le realtà pisane come la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e l'Università. A esse si aggiunge anche un’ampia rete di enti di ricerca, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'European Gravitational Observatory e l’Istituto Nazionale di Astrofisica- Osservatorio Astrofisico di Arcetri.