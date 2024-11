Lavori di Acque, chiuso un tratto di strada

Registrati dei cedimenti della condotta fognaria in via Maccatella: interviene il personale di Acque per risolvere i problemi di deflusso

PISA — Fino al prossimo 15 Dicembre, nel tratto tra i civici 26 e 33, via Maccatella resterà chiusa al traffico, in modo da garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento di lavori per il risanamento fognario.

Gli interventi saranno realizzati dai tecnici e dal personale di Acque Spa, che ha richiesto all'amministrazione comunale di chiudere al transito il tratto di strada interessato dal cantiere.

I lavori si sono resi necessari con caratteri di urgenza: nei giorni scorsi, infatti, sono emersi dei cedimenti della condotta fognaria, che ne impedivano il regolare deflusso.

L'accesso a via Maccatella sarà consentito fino a via Friuli, dove è stata segnalata la viabilità alternativa: via Lombardia-via Romagna, via Romagna-via Venezia Giulia e via Venezia Giulia-via di Parigi.