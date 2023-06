L'estate di Eliopoli torna a Calambrone

Da Ubaldo Pantani a Ornella Muti, passando per il presidente Giani e il sindaco Conti: la rassegna di Eliopoli da Giugno a Settembre con musica e talk

PISA — Musica, risate e, come al solito, i talk. Per l'ottava edizione, nell'area riqualificata delle ex colonie di Calambrone, torna la rassegna estiva Eliopoli Summer, il cartellone di eventi che, dal 23 Giugno sino al 10 Settembre, sarà il punto nevralgico dell'estate pisana sul Litorale e che avrà QUInews come media partner.

Il programma, denso e ricco di ospiti, è stato presentato dal presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, dal giornalista e conduttore delle serate, Massimo Marini, dall’assessore al Litorale e al Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, da Marco Bonciolini, presidente dell’ Associazione Eliopoli e da Alessandro Sabadini, direttore artistico della rassegna.

"La Fondazione Pisa rinnova da anni il suo sostegno alla rassegna Eliopoli che, edizione dopo edizione, ha consolidato la sua centralità nel panorama dell’intrattenimento estivo - ha commentato Del Corso - il programma 2023 è come sempre ricco e con molti spunti, per un pubblico ampio".

La brochure del programma

In totale, infatti, ci saranno 40 eventi, con numerosi ospiti già a cominciare dalla giornata inaugurale, in programma venerdì 23 Giugno. Ad aprire sarà la rassegna Pianeta Zero, la tribute band del grande Renato Zero, ma le grandi occasioni non mancheranno per tutta la durata della rassegna. Venerdì 28 Luglio, per esempio, ci sarà la consegna del premio alla carriera Eliopoli Summer all'attrice Ornella Muti, dopo le edizioni precedenti che hanno visto premiare Marisa Laurito (2019), Mogol (2020), Giuliana De Sio (2021) e Michele Placido (2022).

E ancora, sarà ospite l'attore Stefano Fresi (21 Luglio), Gianmarco Tognazzi e Gianfranco Butinar (18 Agosto) e i protagonisti de "I delitti del Bar Lume" (25 Agosto). Come detto, non mancheranno le risate: il 16 Luglio ci sarà lo spettacolo di Claudio Marmugi e Graziano Salvadori, mentre il 27 Agosto toccherà a Ubaldo Pantani.

Un momento della presentazione

Come da tradizione, infine, non mancheranno gli appuntamenti con la politica: a Eliopoli, il 20 Agosto, sarà ospite il presidente della Regione, Eugenio Giani, mentre il 1° Settembre sarà la volta del sindaco appena rieletto di Pisa, Michele Conti.