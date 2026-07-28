Litorale, oltre 500mila euro contro l'erosione

Conclusi i lavori alla Cella Milano e sulle scogliere. Conti, "Investimenti strategici per sicurezza e tutela del territorio".

PISA — Più di 500mila euro investiti per la difesa della costa, la manutenzione delle scogliere e il miglioramento delle spiagge di Marina di Pisa. È il bilancio degli interventi realizzati dal Comune di Pisa, con il cofinanziamento della Regione Toscana, per rafforzare il sistema di protezione del litorale e preparare l'arenile alla stagione estiva.

Tra gli interventi principali si sono conclusi in questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria e riprofilatura della Cella Milano, il tratto di scogliere sommerse tra Marina di Pisa e Tirrenia. L'opera, del valore di 250mila euro, è stata finanziata per metà dal Comune e per metà dalla Regione e ha interessato le aree maggiormente colpite dai fenomeni erosivi.

"La tutela del litorale è un impegno costante dell'amministrazione comunale. Ogni anno il Comune mette in campo risorse importanti per la manutenzione delle spiagge e delle opere di difesa costiera, interventi che, grazie al cofinanziamento della Regione Toscana, consentono di realizzare opere fondamentali per la sicurezza della costa e la salvaguardia del territorio e che valgono complessivamente centinaia di migliaia di euro. Anche quest'anno, con una precisa programmazione, siamo intervenuti nei tempi previsti per garantire spiagge pienamente fruibili all'avvio della stagione estiva e, parallelamente, abbiamo pianificato e realizzato opere strategiche per contrastare l'erosione, proteggere l'abitato e tutelare gli stabilimenti balneari. Abbiamo lavorato affinché i cantieri fossero organizzati in modo da ridurre al minimo l'impatto sulla vita del lungomare e sulle attività economiche, garantendo la convivenza tra lavori, turismo e fruizione delle spiagge durante tutta la stagione estiva. A questo si aggiungono gli interventi sui servizi, come l'affidamento dei presidi di sicurezza nelle spiagge libere di Marina di Pisa: un ulteriore tassello di un impegno complessivo per un litorale più sicuro, curato e accogliente", ha detto il sindaco Michele Conti.

Per il ripristino della Cella Milano sono state impiegate circa 1.600 tonnellate di massi calcarei, del peso compreso tra 3 e 7 tonnellate, posizionati con l'ausilio di un pontone per evitare interferenze con la balneazione. I lavori si sono concentrati soprattutto nel settore settentrionale della barriera, dove negli anni si erano manifestati i maggiori cedimenti.

Si è conclusa anche la prima fase della manutenzione delle scogliere emerse tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa, a Marina di Pisa. L'intervento, del valore di 215mila euro, ha consentito di rafforzare la linea di costa attraverso il riposizionamento di terra e massi. La seconda fase, che interesserà il tratto davanti al Bagno Sardegna, è prevista nella seconda metà di Settembre.

Nei mesi di Maggio e Giugno sono stati inoltre completati i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia tra piazza Baleari e poco prima di piazza Sardegna, per un investimento di circa 65mila euro. L'intervento ha migliorato la fruibilità dell'arenile in vista dell'estate, completando il piano di opere predisposto dall'Amministrazione comunale per la salvaguardia e la valorizzazione del litorale pisano.