Petrucci, "Pronto soccorso, serve piano urgente"

Il consigliere di FdI denuncia criticità a Cisanello e chiede più posti letto, un direttore e interventi immediati per l'estate

PISA — Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci torna a puntare l'attenzione sulla situazione del Pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello, denunciando condizioni di forte criticità e chiedendo un intervento straordinario da parte dell'Azienda ospedaliero-universitaria e della Regione Toscana.

Secondo Petrucci, nelle ultime ore sarebbero arrivate nuove segnalazioni da parte del personale sanitario. Il consigliere ricorda inoltre di aver effettuato alcune settimane fa un sopralluogo nella struttura, dove aveva trovato oltre cento persone in attesa di assistenza.

"In questi giorni mi sono arrivate diverse segnalazioni riguardo le condizioni del Pronto Soccorso di Pisa. Alcune settimane fa avevo fatto un sopralluogo alla struttura trovando oltre 100 persone in attesa con cittadini esausti e personale stremato per la mole di lavoro. Avevo invitato la direttrice ad attuare un piano straordinario anche in vista della stagione estiva, ma a quanto pare niente è stato fatto. Il personale mi ha scritto: 'abbiamo in totale 130 persone, 54 in attesa di visita... siamo stremati... veramente... Aiuta x cortesia...'. Un vero e proprio grido d'aiuto, disperato e choc."

Petrucci attribuisce le responsabilità della situazione anche ai ritardi nelle nomine della sanità regionale.

"Davanti a questa emergenza, il Partito Democratico da mesi va avanti con un assurdo e vergognoso valzer delle nomine. La Regione Toscana è immobile, non ha ancora scelto il direttore della sanità, i Direttori Generali sono tutti in movimento e, nel frattempo, il Pronto Soccorso di Pisa è clamorosamente senza un direttore."

Il consigliere di Fratelli d'Italia ha reso noto di aver inviato una nuova lettera alla direttrice generale Silvia Belvedere nella quale propone una serie di interventi ritenuti prioritari. Tra questi figurano la nomina del direttore del Pronto soccorso, una riorganizzazione degli spazi con lo spostamento dell'Osservazione breve intensiva al primo piano, l'apertura di un tavolo tecnico dedicato alla logistica, l'aumento di almeno venti posti letto nei reparti e un incremento della disponibilità di posti nelle strutture di cure intermedie attraverso una revisione delle convenzioni esistenti.

"La invito a nominare immediata il Direttore del Pronto Soccorso, poiché è inaccettabile che una struttura così complessa si trovi senza una guida in un momento tanto drammatico."

"Il tempo delle scuse e dei rimpasti interni al PD è scaduto. Il personale sanitario è esausto e il diritto alla salute dei cittadini deve essere garantito."