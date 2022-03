Nel Pisano ci sono meno di 300 nuove positività

Ecco i dati aggiornati sulla pandemia nei Comuni della Provincia di Pisa. Rispetto alla giornata di ieri, sono stati registrati meno casi di contagio

PISA — Nelle ultime 24 ore, nei Comuni della Provincia di Pisa, sono risultate positive altre 270 persone. Il dato emerge dal report sanitario giornaliero che analizza i numeri del Coronavirus nella Regione.



I nuovi casi registrati in tutta la Toscana sono 2.487, individuati sulla base di 19.810 tamponi (6.659 test molecolari e 13.151 rapidi). Il bollettino, inoltre, segnala oggi 8 nuovi decessi, relativi a 5 uomini e 3 donne con un'età media di 85,3 anni. Tra questi, vi era 1 residente in Provincia di Pisa.



Ecco come sono distribuiti i nuovi casi sul territorio pisano:

137 nell'Area Pisana: Crespina-Lorenzana 7, Vecchiano 14, San Giuliano Terme 34, Calci 6, Vicopisano 5, Pisa 47, Cascina 23, Fauglia 1.

63 in Valdera: Buti 6, Palaia 4, Lajatico 1, Capannoli 5, Calcinaia 9, Santa Maria a Monte 7, Pontedera 15, Ponsacco 7, Terricciola 2, Bientina 3, Casciana Terme Lari 4.

27 in Alta Val di Cecina: Guardistallo 3, Castelnuovo di Val di Cecina 4, Pomarance 9, Montescudaio 2, Volterra 8, Riparbella 1.

43 nel Cuoio: Castelfranco di Sotto 12, San Miniato 23, Montopoli in Val d'Arno 5, Santa Croce sull'Arno 3.