​Puccini raccontato agli ospiti della Rsa

La residenza Madonna della Fiducia ospita un incontro culturale con la saggista Martina per celebrare il grande compositore toscano.

PISA — La musica e la cultura entrano alla RSA Madonna della Fiducia di Calambrone con un evento speciale dedicato a Giacomo Puccini. Il prossimo 5 aprile alle ore 15:30, gli ospiti della residenza e i loro familiari avranno l’opportunità di ascoltare il racconto della vita e dell’opera del celebre compositore grazie alla saggista e autrice Rossella Martina.

L’incontro sarà un vero viaggio nella storia personale e artistica di Puccini, con aneddoti, curiosità e approfondimenti fino ai suoi ultimi giorni. Nell’occasione, la studiosa presenterà anche il suo nuovo libro, “Giacomo Puccini: Gloria e Tormento”, offrendo un punto di vista inedito sulla sua figura.

Al termine dell’evento, la RSA ha organizzato un momento conviviale con rinfresco e una sessione di firmacopie, con una copia del volume riservata alla struttura. L’iniziativa si inserisce nell’impegno della RSA Madonna della Fiducia per la promozione della cultura e della socialità, in linea con il Patto per la Lettura del Comune di Pisa.

La RSA Madonna della Fiducia, accreditata con la Regione Toscana, ospita 56 persone non autosufficienti garantendo assistenza sanitaria qualificata in un ambiente familiare.

L’evento è aperto anche a parenti, amici e appassionati di musica. Per informazioni è possibile contattare la struttura al numero 05032040 o via e-mail all’indirizzo rsa.calambrone@elleuno.it.