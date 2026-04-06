Schiera di politici a sostegno di Cristiana Torti

La docente e componente del Comitato per la difesa di Coltano si candida al Consiglio direttivo del Parco di San Rossore: con lei Chiti e Filippeschi

PISA — Si mobilita un vasto pezzo del centrosinistra per la candidatura di Cristiana Torti al Consiglio direttivo del Parco di San Rossore. Torti, docente e componente del Comitato per la difesa di Coltano, ha infatti espresso la volontà di entrare a far parte del direttivo che, a breve, sarà rinnovato.

E, al suo fianco, sono scesi in campo Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana e oggi alla guida dell'Istituto storico toscano della Resistenza, ma anche Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi, ex sindaci di Pisa, e Patrizia Dini, già consigliera e assessora regionale. A loro si sono uniti anche Fausto Bosco, assessore cascinese in quota Movimento 5 Stelle, ed Enrico Bruni e Federica Sacco dei Giovani Democratici. Ma non solo politici, anche docenti universitari e studiosi.

"Sono stupita e onorata per questo consenso ampio, trasversale, qualificato e intergenerazionale - ha commentato Torti - e ringrazio di cuore chi mi ha sostenuto. A prescindere dalla mia persona, il messaggio è chiarissimo: il parco deve essere rilanciato e tutelato in tutto il suo territorio. La politica ne tenga conto”.