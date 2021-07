Sono tornati i bagnini a quattro zampe

I cani bagnino e i loro conduttori vigileranno sul litorale pisano tutti i weekend fino al 30 Agosto. L'estate scorsa salvarono due fratellini

PISA — L'estate scorsa salvarono due fratellini che si erano spinti un po’ troppo al largo e non riuscivano più a rientrare a causa del mare mosso. Già da due settimane i cani bagnino della Scuola italiana cani da salvataggio di Firenze sono tornati a vigilare sul litorale pisano.

Il servizio, annuncia la Società della Salute, sarà attivo tutti sabato e le domeniche fino al 30 Agosto, con 2 - 4 unità cinofile operative nelle postazioni allestite nelle spiagge libere a fianco di Bagno degli Americani e Orange Beach. Basi dai cui i cani, labrador, terranova, golden retriever e pastori australiani, accompagnati da conduttori con brevetto di bagnino e muniti di radio e Vhf per le comunicazioni d’emergenza, partiranno per percorrere le spiagge della costa pisana e garantire la sicurezza dei bagnanti ma anche “Prevenire comportamenti a rischio ed educare ad una corretta balneazione, a partire dai più piccoli - spiega la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa - siamo grati alla Sics di Firenze, e ai loro amici a quattro zampe, per quanto hanno fatto l’estate scorsa, a cominciare dal salvataggio, il 24 Agosto scorso, dei due fratelli nel mare agitato, e per quello che sicuramente faranno anche quest’anno per garantire la sicurezza collettiva sulle nostre spiagge”

Il progetto “Un can-otto salvagente”, svolto a titolo gratuito dai volontari dell’associazione Cani Salvataggio, è tornato per il secondo anno consecutivo sulle spiagge pisane. Un lavoro di squadra che ha visto l'amministrazione comunale stanziare i 4mila euro necessari e la Società della Salute predisporre l’avviso pubblico necessario per erogarli. Il progetto vede anche la collaborazione del Sib, il sindacato degli stabilimenti balneari di Confcommercio.

“Siamo contenti di essere di nuovo qui soprattutto perché l’esperienza di un anno fa ha confermato l’importanza di un servizio di questo tipo anche sulle spiagge pisane - commenta Salvatore Gennaro, presidente della sezione Toscana della Sics - E’ stato raggiunto un traguardo importante insieme ai fedeli cani bagnino sul piano collettivo di sicurezza della città teso a sensibilizzare e informare i villeggianti ospiti della costa pisana sulle corrette condotte da tenere per un'estate sicura e spensierata”.