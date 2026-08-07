Takeda, Pasqualino, "Il dialogo deve continuare"

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale chiede un confronto con istituzioni e azienda per tutelare occupazione e lavoratori.

PISA — Un appello a mantenere aperto il confronto tra Takeda, istituzioni e organizzazioni sindacali per arrivare a una soluzione condivisa sulla vertenza che coinvolge il sito produttivo di Pisa. A lanciarlo è Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e segretario provinciale del partito, intervenendo dopo quanto emerso dalle assemblee dei lavoratori di Takeda e Adecco.

Pasqualino ha detto: "Apprendo con grande attenzione quanto emerso dal comunicato delle organizzazioni sindacali al termine delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori di Takeda e Adecco. La ripresa dello stato di agitazione rappresenta un ulteriore segnale di forte preoccupazione che non può essere sottovalutato".

Il consigliere comunale ha quindi rivolto un appello all'azienda affinché il confronto prosegua con tutti gli enti coinvolti. "Rivolgo un appello all’azienda affinché prosegua il confronto con il Comune di Pisa, la Regione Toscana e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. È fondamentale che il dialogo rimanga aperto e che Takeda interloquisca con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella convinzione che solo attraverso un confronto serio e costruttivo sia possibile individuare una soluzione capace di tutelare i livelli occupazionali in questione", ha aggiunto.

Per Pasqualino, in questa fase è necessario evitare contrapposizioni. "In questa fase è indispensabile mettere da parte ogni contrapposizione e lavorare con senso di responsabilità, avendo come unico obiettivo la salvaguardia dei posti di lavoro e la serenità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti", ha detto.

Il capogruppo della Lega ha infine ribadito la necessità di tutelare l'occupazione, chiamando in causa sia le istituzioni sia l'azienda. "La tutela dell’occupazione deve rappresentare una priorità assoluta. Le istituzioni hanno il dovere di fare squadra e le aziende hanno una responsabilità sociale nei confronti del territorio in cui operano. Continuerò a seguire questa vicenda con il massimo impegno, lavorando affinché prevalga il dialogo e si costruisca un percorso che dia certezze ai lavoratori e alle lavoratrici interessati e alle loro famiglie", ha concluso.