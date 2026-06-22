Teatrino del Sole, l’estate dei burattini a Marina

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Dal 1 Luglio al 14 Agosto torna la rassegna con spettacoli, laboratori gratuiti e compagnie da tutta Italia tra Tirrenia e Marina sul litorale pisano.

PISA — Il Teatrino del Sole riparte dal litorale pisano e taglia il traguardo della ventiseiesima edizione. Dopo i 25 anni festeggiati lo scorso anno, la rassegna torna con un programma dedicato al teatro di figura, tra pupazzi, burattini, ombre, attori e laboratori per bambini.

La manifestazione è sostenuta dal Comune di Pisa, dalla Fondazione Pisa e da Unicoop Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, della Fondazione Toscana Spettacolo e dell’Unione Internazionale della Marionetta – Unima.

Il primo appuntamento sarà Mercoledì 1 Luglio alle 21.30 a Tirrenia, nel giardino della chiesa di San Francesco, in via dei Fiori. L’ingresso sarà a offerta. In scena Habanera Teatro di Pisa con Storie di Toscana per pupazzi e burattini, spettacolo costruito su due novelle della tradizione toscana.

Da Venerdì 3 Luglio la rassegna si sposterà a Marina di Pisa, nel giardino delle scuole Viviani, in via Arnino 4, dove proseguirà ogni Venerdì fino al 14 Agosto. Ad aprire il cartellone sarà la compagnia Micro Teatro Terra Marique di Perugia con Il mistero del bosco, spettacolo per pupazzi e attore. Il 10 Luglio arriveranno da Firenze i Pupi di Stac con Pierino e il Lupo, tratto dall’opera per bambini di Sergej Prokofiev.

Il 17 Luglio sarà la volta della compagnia di Felice e Celina di Pisa con I Racconti del Signore delle ciliege, tra cantastorie e pupazzi. Il 24 Luglio spazio ad Accettella Teatro di Roma con A capofitto, spettacolo di figure, ombre e attore. Il 31 Luglio arriveranno da Chieti i Guardiani dell’Oca con I tre porcellini. Il 7 Agosto toccherà a Kirby Teatro di Vercelli con Pinocchio, mentre la chiusura del 14 Agosto sarà affidata ad Habanera Teatro con Azzurra Balena, uno degli spettacoli più conosciuti della compagnia pisana.

Accanto agli spettacoli ci sarà anche un percorso di laboratori creativi gratuiti per i soci Coop, dalle 17.30 alle 18.30. Si partirà il 3 Luglio con letture animate insieme a BiblioCoop e Habanera. Il 10 Luglio i bambini potranno costruire una marionetta-airone in cartoncino, mentre il 17 Luglio il laboratorio sarà dedicato ai personaggi in cartone. Il 24 e 31 Luglio è previsto un percorso in due giornate per realizzare un pesce in gommapiuma con la bocca mobile.

La chiusura dei laboratori sarà il 7 Agosto, con partenza alle 9.30, per un gioco-escursione sulle dune di Tirrenia condotto da Letizia Andreini e Patrizia Ascione in collaborazione con il WWF Alta Toscana.