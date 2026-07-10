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Pisa Sporting Club Venerdì 10 Luglio 2026 ore 18:43

Ufficiale, Beruatto al Benevento a titolo definitivo

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Dopo le visite mediche il terzino passa ai sanniti per una cifra inferiore ai 500mila euro. Il club, "Grazie per le oltre 100 presenze"



PISA — Si chiude ufficialmente l'avventura di Pietro Beruatto con la maglia del Pisa. Dopo aver sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche di rito, il terzino sinistro è diventato un nuovo calciatore del Benevento, che lo ha acquistato a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 500mila euro.

L'operazione era ormai definita da alcuni giorni e nelle ultime ore sono stati completati gli ultimi passaggi burocratici che hanno portato all'ufficialità del trasferimento. Per Beruatto si apre così una nuova esperienza con il club sannita, mentre il Pisa prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa in vista della nuova stagione.

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2021, Beruatto è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni del Pisa, collezionando oltre 100 presenze con la maglia nerazzurra. Nel Gennaio 2025 aveva lasciato la Toscana in prestito, prima alla Sampdoria e poi allo Spezia, facendo infine ritorno a Pisa al termine dell'ultima stagione.

Con una nota ufficiale, la società ha salutato il giocatore: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla società Benevento Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Beruatto. A Pietro va il ringraziamento per le oltre 100 presenze collezionate con indosso la nostra maglia e l’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

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