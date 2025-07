Una masterclass per fotografare l’anima

Il 2 e 3 Agosto ad Asciano una due giorni intensiva dedicata al ritratto fotografico: pochi posti, tanta intimità e uno sguardo empatico

PISA — Due giornate per imparare a raccontare le persone attraverso uno scatto, non con la tecnica, ma con l’empatia. Si chiama “Empatia – L’intimità nel ritratto” la masterclass di fotografia che si terrà a Pisa, al Circolo di Asciano, il 2 e 3 Agosto. L’iniziativa è organizzata da La Pecora Edizioni, una giovane realtà editoriale e culturale che sceglie di portare per la prima volta in Toscana un’esperienza immersiva e formativa sul tema del ritratto fotografico.

Il percorso è pensato per fotografi amatoriali, semi-professionisti e appassionati che desiderano avvicinarsi a un modo più personale e profondo di guardare l’altro. Il ritratto non come semplice immagine, ma come incontro. “Vogliamo proporre un modo di fare fotografia che metta al centro la relazione, lo scambio e l’ascolto – hanno detto le organizzatrici Loredana Denicola e Francesca Sand – perché il ritratto è prima di tutto un’esperienza umana”.

La masterclass sarà a numero chiuso, con un massimo di 12 partecipanti, proprio per mantenere un’atmosfera raccolta e autentica. Lo spazio scelto, immerso nella campagna pisana, sarà parte integrante dell’esperienza. Si lavorerà insieme, tra teoria e pratica, per scoprire come la macchina fotografica possa diventare un ponte tra chi guarda e chi viene guardato, senza filtri né sovrastrutture.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite il modulo online messo a disposizione dagli organizzatori.