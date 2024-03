Università e istituto di Pomaia ancora insieme

Il centro Lama Tzong Khapa della frazione di Santa Luce ha rinnovato per altri 3 anni la collaborazione con l'Ateneo per offerte formative comuni

PISA — Con il rinnovo della convenzione, prosegue il cammino comune tra Università di Pisa e l'istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, uno dei centri più importanti in Occidente in quanto scuola internazionale di filosofia e pratiche buddhiste, rinomato per i suoi programmi di studi superiori.

Nella giornata di oggi, lunedì 25 Marzo, il rettore Riccardo Zucchi e la presidente dell’Istituto, Lucia Landi, hanno infatti rinnovato la convenzione che va avanti da 8 anni per lo studio dei processi mentali, attraverso l'utilizzo contestuale di tecniche complementari messe a punto, da una parte, nei 2.500 anni di storia dalla tradizione buddista e, dall'altra, dalla filosofia e dalla scienza occidentali.

Al centro degli studi condotti nel quadro della convenzione i diversi aspetti dell’interazione con la realtà esterna, della percezione, dell’introspezione, della consapevolezza, del training, del controllo e dello sviluppo delle potenzialità. Tutto ciò sia per l'arricchimento della conoscenza che per il conseguimento di uno stato di migliore benessere personale e sociale.

La collaborazione, coma da accordi, proseguirà per altri 3 anni, durante i quali gli esperti di entrambe le parti realizzeranno progetti comuni di ricerca e formazione e potranno organizzare attività seminariali, conferenze, workshop, così come master di primo e secondo livello, nonché summer school e di perfezionamento universitari sui temi oggetto della convenzione.

All’Università di Pisa, del resto,, sono già attivi un master di primo livello in "Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative" e una summer school dal titolo "Consciousness and Cognition".