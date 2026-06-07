Valderice dedica il lungomare ad Andrea Bulgarella

C'è chi propone di farlo anche a Pisa. L'imprenditore aveva legami profondi con la città. In Sicilia l'iter per intitolargli il lungomare di Bonagia

PISA — Valderice avvia il percorso per intitolare ad Andrea Bulgarella il lungomare di Bonagia, accanto alla storica Tonnara. Una decisione che nasce in Sicilia, ma che parla anche a Pisa, città dove l'imprenditore aveva trasferito il centro della propria attività e dove si è spento il 31 Maggio 2025 all'età di 79 anni. A un anno dalla sua scomparsa a Trapani e dintorni vi è stata una grande commemorazione per ricordarlo, nei giorni scorsi.

La Giunta comunale di Valderice così ha approvato un atto di indirizzo per dedicare a Bulgarella la via lungomare adiacente alla Tonnara di Bonagia, luogo simbolico del territorio trapanese e particolarmente legato alla sua storia imprenditoriale.

"Ci sono persone che lasciano un segno indelebile non solo nelle opere che realizzano, ma nell'anima stessa di una comunità. Andrea Bulgarella è stato, e continuerà ad essere, una di queste figure straordinarie", ha detto il sindaco di Valderice Francesco Stabile.

Originario proprio di Valderice, Bulgarella era arrivato in Toscana negli anni Settanta, facendo di Pisa uno dei centri principali del proprio gruppo immobiliare. Costruttore e imprenditore alberghiero, aveva legato il suo nome a recuperi di immobili e strutture ricettive in varie zone d'Italia, tra cui la Tonnara di Bonagia, il Grand Hotel Misurina, il Grand Hotel Palazzo di Livorno, il Tower Plaza di Pisa e alcune ex colonie del Calambrone. Recentemente è stata anche inaugurata la Torre Nord di Cisanello, uno dei due complessi avveniristici che avevano subito uno sviluppo travagliato, oggi ideale testimonianza storica dell'imprenditore.

Per la comunità pisana il suo nome è rimasto legato anche al calcio. Bulgarella fu infatti presidente del Trapani, della Lucchese e, per un breve periodo, fece parte anche del Pisa. La sua figura ha attraversato per decenni il tessuto economico, immobiliare e sportivo della città, tra iniziative imprenditoriali, progetti alberghieri e un rapporto spesso discusso ma centrale con il territorio.

A Valderice, il Comune sottolinea soprattutto il contributo dato alla valorizzazione del territorio. Tra gli interventi ricordati c'è il recupero della Tonnara di Bonagia, oggi uno dei simboli della comunità, e l'impegno sociale con la ristrutturazione e la donazione di un antico baglio alla comunità terapeutica Mondo X.

"Dedicargli il lungomare di Bonagia è il nostro modo per dirgli grazie. Vogliamo che il suo esempio, la sua visione e il suo amore per questa terra continuino a vivere nella memoria della nostra comunità e delle future generazioni", ha aggiunto Stabile.

La notizia ha quindi una doppia lettura. Da una parte l'omaggio della sua terra d'origine, dall'altra il riflesso su Pisa, città nella quale Bulgarella aveva costruito una parte rilevante della propria storia imprenditoriale e personale. L'ingegner Giovandomenico Caridi, ex amministratore unico di Navicelli di Pisa, e Matteo Anconetani, nipote del presidentissimo ex presidente del Pisa, hanno proposto al sindaco di intitolare proprio la zona delle Torri di Pisa alla memoria dell'imprenditore. Queste le parole di Anconetani, "penso che anche Pisa dovrebbe pensare a intitolare la zona vicino alle torri al Presidente! Sicuramente la sua malattia è dovuta anche a tutto quello che gli hanno fatto passare! Una persona che ha dato tanto a questa città e ha ricevuto poco". Il riferimento è all'Odissea giudiziaria che Bulgarella subì in vita, dalla quale fu poi assolto da tutte le accuse.