Vigili del Fuoco, cambio al vertice del comando

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Sarà Antonio Giangiobbe a raccogliere l'eredità di Nicola Ciannelli. Cerimonia ufficiale il 25 Giugno nella sede centrale

PISA — Dopo sei anni alla guida del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, l'ingegner Nicola Ciannelli lascia l'incarico per assumere un nuovo ruolo presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio. Il passaggio di consegne con il nuovo comandante, l'ingegner Antonio Giangiobbe, è in programma Giovedì 25 Giugno nella sede centrale di via Giacomo Matteotti.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l'ingegner Marco Frezza, e delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

Per Ciannelli si chiude un periodo iniziato sei anni fa e caratterizzato dalla gestione di alcune delle emergenze più significative affrontate dal territorio pisano. Durante il suo mandato il Comando ha operato in scenari complessi come l'alluvione di Montecatini Val di Cecina, i grandi incendi industriali e l'incendio criogenico di GNL sulla Fi-Pi-Li, mantenendo un'attività che si è attestata intorno ai settemila interventi all'anno.

Tra i risultati raggiunti vengono ricordati anche il conseguimento della doppia certificazione ONU INSARAG per il soccorso sotto macerie, lo sviluppo del progetto europeo OVERC.O.M.E. dedicato alla formazione internazionale e l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per strutture strategiche cittadine come l'Arena Garibaldi e il Teatro Verdi.

A raccoglierne l'eredità sarà Antonio Giangiobbe, proveniente dal Comando provinciale di Isernia. Entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994, il nuovo comandante porta con sé una lunga esperienza maturata sia nell'ambito della prevenzione incendi sia nella gestione delle emergenze nazionali.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose operazioni di soccorso legate ai terremoti del Centro Italia e ad altre calamità che hanno interessato il Paese, ricoprendo incarichi di coordinamento. Ha inoltre sviluppato una particolare competenza nelle attività a rischio di incidente rilevante e ha collaborato con diverse Procure della Repubblica come consulente in procedimenti legati a incendi ed esplosioni.

Il programma della giornata prevede l'avvio della cerimonia alle 16.30 con gli onori al direttore regionale Marco Frezza. Seguirà il tradizionale rito del passaggio dello Stendardo d'Istituto e della patch del Comando di Pisa, momento simbolico che sancirà ufficialmente l'avvicendamento tra i due dirigenti. Dopo la proclamazione formale del nuovo comandante sono previsti gli interventi delle autorità e il saluto finale agli ospiti e agli organi di informazione.