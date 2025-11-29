Primavera, il Pisa raggiunge il Palermo 1-1

Nel finale pareggio grazie a Barsacchi e restano secondi, a tre punti dalla capolista Empoli. Ottima prova in trasferta dei nerazzurri

PISA — Un pareggio in extremis che vale oro per il Pisa Primavera. I nerazzurri di Innocenti impattano 1-1 contro il Palermo, al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. Con questo risultato il Pisa resta secondo in classifica nel girone B di Primavera 2, a tre punti dall’Empoli capolista.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 26’, grazie al rigore trasformato da Di Mitri dopo un fallo di Conti. Il Pisa ha provato a reagire subito, ma le conclusioni di Battistella e Malfatti non hanno trovato la porta.

Nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il ritmo, spingendo con Ribechini e Mainardi. Il Palermo, però, ha resistito fino al 75’, quando Squillacioti è stato espulso per un colpo a palla lontana su Casarosa. In superiorità numerica, il Pisa ha aumentato la pressione e all’85’ ha trovato il meritato pareggio: cross di Mainardi e zampata vincente di Barsacchi per l’1-1 finale.

Nel recupero ci ha provato ancora Mainardi, ma il suo tiro è finito alto. Un punto che mantiene il Pisa nel gruppo di testa e conferma il buon momento della squadra, sempre più lanciata nella corsa playoff

TABELLINO PALERMO-PISA

PALERMO. Balaguss, Nicolosi E., Galletti, Di Gregorio, Hulidov, Rinella, Squillacioti, Grippa, Di Mitri (85′ Avena), Brutto (78′ Terranova), Caruso (59′ Nicolosi M.). A disposizione. Pizzuto, Federico, Brancato, Gamgino, Cracchiolo, Occhione, Ribaudo, Dell’Orzo, Zizzo. Allenatore Del Grosso

PISA. Luppichini, Conti (89′ Barsacchi), Bacciardi (68′ Mazzantini), Malfatti, Bendinelli (46′ Bolognini), Casarosa, Vivace (68′ Mainardi), Cenerini (59′ Ribechini), Tosi, Battistella, Novak. A disposizione. Raigi, Guizzo, Marra, Bernardini, Menicucci, Vitale, Saviozzi. Allenatore Innocenti.

Arbitro. Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria. Assistenti. Pennisi-Ditta.

Reti, 26′ Di Mitri (rigore), 88′ Ribechini

Note. Ammonito Barsacchi. Espulso Squillacioti al 76′. Recupero 1′ pt; 6′ st.