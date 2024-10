Covid, in 7 giorni 4 decessi e 62 nuovi contagi

I dati emergono dal bollettino regionale che monitora l'andamento settimanale dei contagi provincia per provincia

PROVINCIA DI PISA — Negli ultimi 7 giorni, in Toscana sono stati registrati 453 nuovi casi di positività al Coronavirus, 62 dei quali in provincia di Pisa. E' quanto emerge dal bollettino sanitario settimanale diffuso dalla Regione.

Il bollettino settimanale segnala purtroppo anche 10 decessi riconducibili al virus in Toscana: si tratta di 6 uomini e 4 donne con un'età media di 82,4 anni (in base alla provincia di residenza 4 a Firenze, 4 a Pisa, 2 a Livorno).

I ricoverati sono 174 (31 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 15,1%), di cui 2 (2 in meno, meno 50%) si trovano in terapia intensiva. In 1.257 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (112 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 8,2%). Nell'ultima settimana sono state registrate 586 nuove guarigioni.