Covid, tre decessi negli ultimi sette giorni

In volo in solitaria in giro per il mondo in tutti i continenti, il record tentato dal 19enne Ethan Guo a bordo del suo aereo

Il bollettino della Regione riporta 153 nuove positività in provincia, mentre in tutta la Toscana sono 998 i casi e 12 i decessi

PROVINCIA DI PISA — Nella settimana appena conclusa, in provincia di Pisa, sono stati registrati 153 nuovi casi Covid, in aumento rispetto ai 137 dei 7 giorni precedenti.

In Toscana, i nuovi casi sono 998, dei quali 334 confermati con tampone molecolare e gli altri 664 con test rapido.

A oggi, a livello ospedaliero, sono ricoverate 240 persone (40 in più rispetto alla settimana precedente), di cui 4 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. Infine, 1.620 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (283 in più rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, in Toscana ne sono stati segnalati 12, dei quali 3 riferiti a persone residenti in provincia di Pisa. Gli altri si trovano nelle province di Firenze (4), Prato (1), Pistoia (1) e Siena (1), mentre un altro fuori Toscana.