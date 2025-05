Fipac, Lotti nuova presidente

​Giuseppina Lotti, già coordinatrice del sindacato di Confesercenti, è la nuova presidente provinciale. Le prossime iniziative

PROVINCIA DI PISA — Giuseppina Lotti è la nuova presidente della Fipac provincia di Pisa, il sindacato del commercio, turismo e servizi di Confesercenti.

Dopo aver ricoperto il ruolo di coordinatrice in questi mesi, la nomina nel corso dell’assemblea convocata nella sede di Confesercenti Pisa ad Ospedaletto in via Meucci 1/E. Il direttivo che affiancherà la neopresidente è completato da Tiziano Taccola e Venanzio Fonte.

“Ringrazio per la fiducia che mi hanno accordato – è il primo commento di Giuseppina Lotti – e confermo la mia grande voglia di mettermi a lavoro per un sindacato numericamente tra i più importanti della Toscana, grazie anche ad un direttivo molto dinamico. Una attività che in questi mesi ho già seguito con il ruolo di coordinatrice e che ha visto iniziative importanti e molto partecipate come quelle dedicate all’ictus e quella sulle truffe agli anziani”.

E proprio le conoscenze informatiche e digitali sono al centro dei prossimi appuntamenti messi già in calendario dalla Fipac Pisa. “Con l’aumento delle attività digitali tra le persone anziane e lo sviluppo di tecniche sofisticate, potenziate dall’intelligenza artificiale - prosegue Lotti- è infatti sempre più semplice ingannare chi, tra questi utenti, ha meno dimestichezza con il web; ad oggi, circa una truffa su quattro nei confronti di un anziano (il 26% del totale) avviene attraverso servizi telefonici e online. Per questo, in collaborazione a Digita Facile, stiamo organizzando corsi completamente gratuiti per l'apprendimento delle prime nozioni elementari per quanto riguarda l'uso degli smartphone o computer. L'esigenza di non farsi sorpassare dalla tecnologia e la volontà di rimanere al passo con la modernità impone l'aggiornamento continuo degli strumenti di comunicazione, oggi essenziali per essere inseriti e poter relazionarsi con la società civile".

"Da qui – conclude la presidente provinciale Fipac Confesercenti - questo primo corso per gli smartphone di 5 lezioni della durata media di 90 minuti l'una. Giorni e orari saranno definiti in base alle adesioni dei partecipanti". Gli interessati possono chiedere informazioni o iscriversi telefonando a Confesercenti 050 0988642 oppure al numero 320 244 6140".

“Con l’elezione della presidente Fipac - commenta il responsabile Confesercenti Pisa, Daniele Benvenuti - si apre il percorso assembleare dell’associazione che si concluderà nel 2026 con la nomina del nuovo presidente nazionale. Come area territoriale inizieranno adesso le assemblee dei sindacati per poi concludere con quella per il rinnovo della presidenza Pisa e Monte Pisano”.