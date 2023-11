Sanità e trasporti, venerdì nero in arrivo

Proclamati due scioperi per il trasporto pubblico e uno per la sanità: possibili disagi sui servizi urbani ed extraurbani e su visite e prenotazioni

PROVINCIA DI PISA — Si prospetta una giornata di sciopero quella di venerdì 17 Novembre, nella quale sia la sanità sia il trasporto pubblico locale saranno interessati dalla protesta di alcune sigle sindacali.

Per quanto riguarda la sanità, lo sciopero è indetto da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil Fp, Uil Pa, Uil Fpl e Nursind, indirizzato a tutte le categorie di dipendenti del Pubblico Impiego, comparto e dirigenza.

"L’Azienda Usl Toscana nord ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari e amministrativi - hanno specificato dall'Ausl - come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili".

Per il trasporto pubblico locale, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano. In questo caso, gli scioperi indetti sono due, uno generale e nazionale di 24 ore e uno aziendale di 4 ore a Firenze, che si sovrapporranno: il primo indetto da Filt Cgil e Uil Trasporti, il secondo anche da Fit Cisl e Faisa Cisal.

"Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro - hanno specificato da Autolinee Toscane - la regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero".

Il servizio, in ogni caso, sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4,15 e le 8,14 e tra le 12,30 e le 14,29