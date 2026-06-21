San Giuliano, il trofeo dei record dei giovani

Oltre 800 calciatori in campo nella nona edizione della Coppa Guardie di Città dedicato ai giovani calciatori. Il Monteserra vince la finale 2012

SAN GIULIANO TERME — Oltre 800 giovani calciatori, più di cento partite e un mese di sport, famiglie e partecipazione. Si è chiusa lunedì 15 Giugno la nona edizione del Trofeo Città di San Giuliano Terme - Coppa Guardie di Città, una manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti più partecipati del calcio giovanile toscano.

Il torneo, riservato alle categorie dal 2012 al 2017, ha trasformato il Centro Sportivo Bui nel cuore del movimento giovanile regionale. Dal 12 Maggio al 15 Giugno l'impianto sangiulianese ha ospitato società provenienti da varie zone della Toscana, con migliaia di presenze sugli spalti e un clima di festa attorno ai giovani atleti.

L'atto conclusivo è stato dedicato alla Coppa Guardie di Città della categoria 2012. Nella finale per il primo posto la Polisportiva Monteserra ha superato 2-0 il Tau Calcio Altopascio, conquistando il trofeo. Terza posizione per la Pro Livorno 1919 Sorgenti, che ha battuto con lo stesso risultato il Fornacette Casarosa.

Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato il consigliere regionale Matteo Trapani, l'assessora allo sport del Comune di San Giuliano Terme Roberta Paolicchi, il presidente del San Giuliano F.C. Roberto Nusca e Mariano Bizzarri Ollandini, titolare dell'Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città, main sponsor della società sportiva.

Nel corso delle premiazioni sono stati consegnati anche i riconoscimenti individuali. Riccardo Tani della Polisportiva Monteserra è stato eletto miglior portiere della finale, mentre Guido Bertini e Matteo Barsotti del Tau Calcio Altopascio hanno ricevuto il premio di capocannonieri del torneo. Premiati anche arbitri e assistenti che hanno diretto le due finali.

Spazio anche a un riconoscimento speciale per l'A.S.D. Gello '04, premiata per la vittoria nei playoff Amatori Terza Serie Dilettanti AICS Lucca e la promozione in Seconda Serie. La targa celebrativa è stata consegnata dal direttore generale del San Giuliano F.C. Andrea Galli al presidente del Gello Federico Andreoni.

Dietro la riuscita dell'evento c'è stato anche il lavoro organizzativo coordinato dal segretario del San Giuliano F.C. Francesco Grossi, che ha seguito mesi di preparazione per consentire a centinaia di ragazzi di vivere un'esperienza sportiva di alto livello.

"I trofei hanno certamente il loro valore, ma il successo più grande è aver creato un ambiente dove lo sport continua a insegnare rispetto, impegno, condivisione e passione. Questa, ancora una volta, è stata la vittoria di tutti", ha detto Mariano Bizzarri Ollandini, responsabile safeguarding del San Giuliano F.C.