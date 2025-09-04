Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 04 settembre 2025
Attualità giovedì 04 settembre 2025 ore 10:30

Fine settimana clou per il Settembre Sangiulianese

Si parte con "Donne di Toscana in tour". Poi ci sarà lo speech di Stefano Massini mentre domenica tocca a "Pedaliamo" e "Antiqua"



SAN GIULIANO TERME — Dopo Enigmando, la celebrazione dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione di San Giuliano Terme e "Toccando il cielo con dieci dita", continua la kermesse dai mille volti. Il Settembre Sangiulianese prosegue stasera alle ore 21,30 al Parterre, con "Donne di Toscana in Tour": Nina Palmieri, giornalista e regista tv in dialogo con Claudia de Lillo, giornalista e conduttrice radiofonica a cura di associazione Donne di Toscana.

Il 5 Settembre poi, alle 21, sempre al Parterre, Stefano Massini con lo speech: l’arte del racconto "Rassegna animali narranti" a cura di Acquario della memoria (prenotazione obbligatoria www.spaziomumu.com, info 3716520416) mentre domenica 7 Settembre doppio appuntamento. Dalle 9 alle 19, nel borgo di San Giuliano Terme, il mercatino dell’antiquariato "Antiqua" a cura di Pro Loco San Giuliano Terme (info: 3936779665) e dalle 8,30 al campo sportivo Bui "Pedaliamo", pedalata non competitiva, libera e spontanea a cura di Polisportiva sangiulianese asd (info: 3396478851).

"Siamo solo all’inizio e il riscontro è già straordinario e dimostra – ha dichiarato Angela Pisano, assessora alla cultura - quanto a San Giuliano Terme ci sia desiderio di eventi di qualità. Quello che più inorgoglisce è la ricchezza della proposta: dal dialogo al femminile con Nina Palmieri a Stefano Massini, passando per l’antiquariato, lo sport e la solidarietà. Il Settembre Sangiulianese non è solo un calendario di eventi, ma il racconto vivo di una comunità che sa intrecciare memoria, creatività e partecipazione, offrendo occasioni a tutte le generazioni, come del resto è la caratteristica principale dell'Estate sangiulianese".

