Centro sportivo di Gagno, IngFerrari prende possesso dell'area

Lunedì il cantiere è entrato nella fase operativa. Toni Luigi si occuperà delle opere a scomputo. Lavori entro marzo 2027, a breve posa prima pietra

PISA — Pochi giorni fa vi avevamo informato sulla ripresa dei lavori al centro di Gagno, per terminare la prima fase dei lavori. Adesso il nuovo centro sportivo entra davvero nella fase operativa. Da lunedì 1 Dicembre il general contractor IngFerrari ha preso ufficialmente possesso del cantiere e ha iniziato a organizzare il lavoro sull’area che ospiterà il futuro Pisa Training Centre.

Nel lotto di Gagno sono arrivate le prime ruspe e le baracchine di cantiere della società modenese, che da ora coordinerà tutta la parte operativa del progetto: movimentazione terra, organizzazione delle ditte, tempi e fasi degli interventi. L’obiettivo condiviso resta quello già indicato: chiudere il cantiere in 15 mesi, con il completamento dei lavori previsto entro Marzo 2027. A breve la società dovrebbe organizzare una cerimonia per la posa della prima pietra.

Accanto all’avvio della fase gestita da IngFerrari, si registra un altro passo avanti importante. La ditta Toni Luigi, che si era occupata dei lavori propedeutici e dello spianamento dei terreni, ha iniziato ad eseguire le opere a scomputo previste dall’accordo tra il Comune di Pisa e il Pisa Sporting Club. Si tratta degli interventi accessori legati ai pozzetti, ai parcheggi e alla sistemazione del viale del cimitero di Gagno, inserito come intervento di riqualificazione dell’area.

IngFerrari S.p.A., con sede a Modena, è controllata dalla Ing. Ferrari Holding, gruppo formato da aziende specializzate che lavorano in sinergia nel campo del general contracting e del facility management per l’industria italiana. Nel progetto di Gagno il ruolo dell’azienda è quello di unico referente per il Pisa Training Centre: un solo soggetto che dovrà seguire l’intero processo, dal coordinamento delle professionalità coinvolte alla supervisione tecnica, operativa e amministrativa del cantiere fino alla consegna dell’opera.

Primi macchinari e materiali consegnati

Il nuovo centro sportivo sorgerà su un’area di circa 121.900 metri quadrati, a poca distanza dalla Cetilar Arena e dalla Torre Pendente. Il progetto prevede una sede operativa, la foresteria per i giocatori, un nuovo Pisa Store, un’area ristoro, spazi dedicati all’Academy e sette campi da calcio. Uno di questi sarà omologato per ospitare gare ufficiali e dotato di una tribuna da oltre 1.500 posti.

Una volta terminati i lavori, il Pisa Training Centre diventerà il quartier generale del club. Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, il Pisa Sporting Club potrà contare su una “casa” unica per la prima squadra e per le principali formazioni del settore giovanile, con tutte le attività sportive e collaterali concentrate nello stesso complesso.

Il nuovo avanzamento di questi giorni si inserisce nel percorso partito con la ripresa delle opere a Novembre, quando, dopo il via libera della Regione Toscana allo scarico delle acque piovane nel fosso Pietrasanta, era stato superato anche il nodo del battente idraulico. Ora, con l’ingresso formale del general contractor in cantiere e l’avvio delle opere a scomputo, il progetto di Gagno compie un passo concreto verso la realizzazione della futura casa nerazzurra.