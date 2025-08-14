Il Settembre sangiulianese scommette sulla pace

Presentato il ricco cartellone di eventi che, dalla cultura al sociale e all'associazionismo coinvolgerà per quasi due mesi tutto il territorio

SAN GIULIANO TERME — Conto alla rovescia per il Settembre sangiulianese, che partirà il prossimo 30 Agosto. E' stata presentato il cartellone dell'edizione 2025 con il coordinamento organizzativo di Antitesi Eventi. Dalla cultura, al sociale, all'associazionismo tante le realtà coinvolte e altrettanti gli appuntamenti in programma.

"Il Settembre sangiulianese - ha detto il sindaco Matteo Cecchelli - è il tradizionale appuntamento nel nostro Comune che raccoglie eventi culturali e sportivi, spettacoli ed iniziative sociali, un lungo periodo dove emergono le caratteristiche di un territorio animato dall’associazionismo e da un forte attivismo civico e culturale. Per l'edizione 2025 vogliamo dare un forte segnale di pace, per quanto di orribile sta succedendo nel Mondo, in Europa, con un particolare riferimento al disastro umanitario che si sta consumando a Gaza. Il periodo del ‘Settembre’ e quello più ampio dell’Estate sangiulianese nel quale è inserito, costituiscono un più ampio e continuo contributo alla realizzazione del progetto ‘cultura tutto l’anno’ che ci siamo prefissi come programma di mandato. Grazie alle tante altre iniziative durante l’anno, il nostro territorio può godere di una vasta offerta culturale, diversificata e finalizzata a coinvolgere tutta la cittadinanza, grandi e piccini".

Tra i principali eventi che si svolgeranno nella prima metà di Settembre, ci sono quelli di martedì 2 Settembre alle ore 11,30 al parco del Partigiano di Asciano con l'81° anniversario della Liberazione del territorio sangiulianese dai nazi-fascisti, il 4 Settembre alle 21,30 "Donne di Toscana in Tour" con Nina Palmieri, giornalista e regista tv in dialogo con Claudia de Lillo, giornalista e conduttrice radiofonica a cura di associazione Donne di Toscana. Il 5 Settembre, alle 21, al Parterre, Stefano Massini proporrà uno speech sull’arte del racconto per la rassegna "Animali narranti" a cura di Acquario della memoria con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme (ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.spaziomumu.com 3716520416). E ancora il 14 Settembre alle ore 20 al parco della Pace di Pontasserchio saliranno sul palco Cisco e i Dirotta su Cuba con il "Concerto per la pace" (info: 050 819368) mentre in occasione dei 260 anni per l'insediamento del granduca Pietro Leopoldo, i giorni 28 Settembre, 5 Ottobre, 10 Ottobre sempre alle ore 17,30 e il 18 Ottobre alle ore 16,30 si terrà "Pietro Leopoldo ai Bagni di Pisa", visita guidata con intervento teatralizzato a cura di City grand tour Itinerario gratuito a numero chiuso, info e prenotazioni: citygrandtour@gmail.com.

"Anche quest’anno - ha affermato l'assessora alla Cultura Angela Pisano - la rassegna culturale di Settembre rappresenta un momento prezioso per ritrovarci come comunità, valorizzare il nostro patrimonio culturale, dell'associazionismo e sostenere le tante realtà artistiche del territorio. Due mesi ricchi di eventi, incontri e spettacoli pensati per tutte le età, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile, viva e condivisa. L'invito alla cittadinanza è quello di partecipare numerosa e vivere insieme la bellezza di questo appuntamento che ormai è diventato parte della nostra identità cittadina. Abbiamo ulteriormente esteso il periodo del Settembre sangiulianese per dare opportunità alle persone di partecipare il più possibile alla grande varietà di eventi in calendario".