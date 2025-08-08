Bagni di Stelle chiude tra scienza e musica

Oggi a San Giuliano Terme gran finale della rassegna estiva con laboratori, spettacoli, osservazioni astronomiche e concerti gratuiti.

SAN GIULIANO TERME — Si chiude stasera la rassegna “Bagni di Stelle”, appuntamento clou dell’Estate sangiulianese promosso dal Comune di San Giuliano Terme con la direzione artistica di Martina Favilla per Antitesi Teatro Circo. L’evento finale animerà il centro del capoluogo tra il Parterre e piazza Italia con un programma che unisce divulgazione scientifica, creatività e musica.

Dalle 18:30 partiranno i laboratori per bambini. In piazza Italia, l’associazione astrofili Galileo Galilei guiderà “Gli esploratori della Luna”, attività interattiva dedicata a ragazzi dagli 8 ai 12 anni per scoprire, attraverso giochi ed esperimenti, i segreti del nostro satellite. Al Parterre, Antitesi Teatro Circo ed Ego proporranno “Big Bang Machine & Circo Spaziale”, installazione che unisce teatro e suggestioni dell’universo.

Alle 21, sempre al Parterre, sarà la volta dello spettacolo teatrale “La più folle delle imprese”, a cura di EGO, che racconterà la scoperta delle onde gravitazionali con immagini, musica ed emozione. Alle 22, doppio appuntamento: osservazione astronomica guidata “La notte in cui la Luna ascoltò” con gli astrofili, oppure il concerto “Stars & Strings” per arpa, voce e violino, pensato per accompagnare la magia della notte.

“Dopo il grande successo delle prime tre serate – ha affermato l’assessora alla cultura Angela Pisano – il cuore del capoluogo si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento in programma stasera: un gran finale che unisce divulgazione scientifica, creatività e musica, sotto il cielo di San Giuliano Terme. Quella di oggi sarà una serata ricca di saperi e divertimento, a chiusura di una quattro giorni di eventi che ha regalato atmosfere da sogno a grandi e piccini”.