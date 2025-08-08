Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:30 METEO:PISA19°35°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
venerdì 08 agosto 2025
Tutti i titoli:
Le donne delle regionali, tra nomi e suggestioni Marina di Pisa: revocato il divieto di balneazione Cancelli a San Zeno, Auletta attacca la Giunta Cuadrado al Pisa fa il giro del mondo
corriere tv
Alessandra Amoroso e Valerio Pastore, il video della proposta di matrimonio dietro le quinte del concerto
Alessandra Amoroso e Valerio Pastore, il video della proposta di matrimonio dietro le quinte del concerto

Attualità venerdì 08 agosto 2025 ore 11:30

Bagni di Stelle chiude tra scienza e musica

Condividi

Oggi a San Giuliano Terme gran finale della rassegna estiva con laboratori, spettacoli, osservazioni astronomiche e concerti gratuiti.



SAN GIULIANO TERME — Si chiude stasera la rassegna “Bagni di Stelle”, appuntamento clou dell’Estate sangiulianese promosso dal Comune di San Giuliano Terme con la direzione artistica di Martina Favilla per Antitesi Teatro Circo. L’evento finale animerà il centro del capoluogo tra il Parterre e piazza Italia con un programma che unisce divulgazione scientifica, creatività e musica.

Dalle 18:30 partiranno i laboratori per bambini. In piazza Italia, l’associazione astrofili Galileo Galilei guiderà “Gli esploratori della Luna”, attività interattiva dedicata a ragazzi dagli 8 ai 12 anni per scoprire, attraverso giochi ed esperimenti, i segreti del nostro satellite. Al Parterre, Antitesi Teatro Circo ed Ego proporranno “Big Bang Machine & Circo Spaziale”, installazione che unisce teatro e suggestioni dell’universo.

Alle 21, sempre al Parterre, sarà la volta dello spettacolo teatrale “La più folle delle imprese”, a cura di EGO, che racconterà la scoperta delle onde gravitazionali con immagini, musica ed emozione. Alle 22, doppio appuntamento: osservazione astronomica guidata “La notte in cui la Luna ascoltò” con gli astrofili, oppure il concerto “Stars & Strings” per arpa, voce e violino, pensato per accompagnare la magia della notte.

“Dopo il grande successo delle prime tre serate – ha affermato l’assessora alla cultura Angela Pisano – il cuore del capoluogo si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento in programma stasera: un gran finale che unisce divulgazione scientifica, creatività e musica, sotto il cielo di San Giuliano Terme. Quella di oggi sarà una serata ricca di saperi e divertimento, a chiusura di una quattro giorni di eventi che ha regalato atmosfere da sogno a grandi e piccini”.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Francesco Busoni, radiologo di riferimento a Pisa, è scomparso a 69 anni. Un’intera carriera dedicata alla diagnosi e alla cura.
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Riccardo Ferrucci

new
Franco Cambi

INCONTRI D'ARTE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Politica

Le donne delle regionali, tra nomi e suggestioni

Attualità

Marina di Pisa: revocato il divieto di balneazione

Politica

Cancelli a San Zeno, Auletta attacca la Giunta

Pisa Sporting Club

Cuadrado al Pisa fa il giro del mondo