Il 2026 inizia con Camilla, prima nata dell'anno

La prima bambina nata all'ospedale Santa Chiara nel 2026 è venuta al mondo 40 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte

PISA — Non si è fatta attendere la piccola Camilla, la prima bambina nata all'ospedale Santa Chiara di Pisa nel 2026 è venuta al mondo 40 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, per la gioia della mamma Deborah Fusco e del papà Nico Franchini che con l'inizio del nuovo anno hanno festeggiato l'arrivo della loro bambina.

Una bella bimba di 3,260 chilogrammi.

Mamma e nascitura sono state assistite dalla dottoressa Alessandra Perutelli, insieme all'ostetrica Simona Eva Fornai, alla oss Rita Cascavilla e alla specializzanda Elisa Cardelli.

La nascita di Camilla ha seguito di alcune ore quella di Luca, ultimo bambino nato nell'ospedale cittadino nel 2025, venuto al monto esattamente alle 18,52 del 31 Dicembre.

Il 2025 dell'ospedale Santa Chiara si è chiuso con un numero maggiore di nascite rispetto all'anno precedente. Nel 2024, l'ospedale pisano ha visto nascere 1718 bambini, mentre nel 2025 sono stati 1750.