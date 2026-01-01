Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 01 Gennaio 2026
Luca è l'ultimo bebè del 2025

Un fiocco azzurro chiude il 2025 a Pisa. Nell'ultimo anno 1750 bambini sono nati tra le mura dell'ospedale cittadino, di più rispetto al 2024



PISA — Un fiocco azzurro chiude il 2025 all'ospedale di Pisa. Poche ore prima dello scoccare della mezzanotte, esattamente alle 18,52 del 31 Dicembre, è venuto al mondo Luca, un bel bimbo di 4,200 chilogrammi, ultimo nato dell'anno 2025.

Una doppia festa per i genitori  Sara e Raffaele Braccini e per lo staff medico del reparto di ostetricia e ginecologia.

Il 2025 si chiude con un numero maggiore di parti rispetto all'anno precedente. Nel 2024 ci sono stati 1672 parti da cui sono nati 1718 bambini. Il 2025 si è chiuso con 1706 parti da cui sono nati 1750 bambini.

