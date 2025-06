Scatta l'estate, al via "Bagni di vino"

Le posizioni dei partiti sui referendum, le linee guida dei leader e la posta in gioco

Torna la terza edizione dell'evento enogastronomico, che apre il ricco cartellone estivo. Venerdi 13 e sabato 14 Giugno in piazza del "Parterre"

SAN GIULIANO TERME — Due giorni fra musica, vino e buon cibo. San Giuliano Terme è pronta per il lancio dell'edizione 2025 di "Bagni di Vino", l'evento enogastronomico che si terrà venerdì 13 e sabato 14 Giugno in piazza del "Parterre" nel centro del capoluogo.

"Durante queste serate i partecipanti avranno l'opportunità - ha spiegato l'assessora alle attività produttive e alla cultura Angela Pisano - di degustare vini di eccellenza, ascoltare musica dal vivo e assaporare piatti autentici della cucina toscana, il tutto in un'atmosfera accogliente e conviviale. L'evento segna l'avvio della fase più intensa delle politiche "cultura tutto l'anno" che abbiamo intrapreso, con l'estate sangiulianese che la fa da padrona con una notevole quantità di iniziative accompagnate da un taglio di qualità per tutti, grandi e piccini. Un ringraziamento a Gianluca Bovoli e all'agenzia Black swan brand consultants per aver curato questa edizione".

E il cartellone estivo è ricco e variegato. "Nelle prime due settimane di luglio - ha aggiunto l'assessora - ci saranno le visioni serali gratuite Cinema Arsenale, mentre nella seconda metà partiranno gli appuntamenti di Bagni di stelle a cura di Antitesi teatro circo che andranno fino alla prima settimana di agosto". Non mancheranno poi le celebrazioni del patrono San Bartolomeo il 24 Agosto con Bagni di luce a cura di Alla vigna eventi e il 25 e 28 Agosto il Monte pisano art festival. "Siamo inoltre al lavoro - ha sottolineato - per un concerto al Parco della pace prima dell'avvio del grande cartello del Settembre sangiulianese".

Per la musica dal vivo, venerdì suoneranno gli Unreal lands con Gabriele Coen, Elena Paparusso e Francesco Poeti mentre sabato sul palco ci sarà Kuma, un collettivo funk milanese composto da sette musicisti. In entrambe le serate, dj set accompagneranno i brindisi e le chiacchiere sotto le stelle. Oltre ai vini, sarà possibile assaggiare piatti locali pensati per accompagnarne ed esaltarne le diverse sfumature.

"Un' occasione - ha concluso il sindaco Matteo Cecchelli - per poter conoscere i marchi enologici locali e i prodotti del lungomonte pisano e della filiera corta. Per noi è molto importante mettere in risalto quanto di buono arriva dal lavoro della terra. Le origini di queste zone e della Toscana sono agricole ed ancora oggi l'agricoltura e la filiera corta animano il tessuto produttivo e il nostro bel paesaggio".