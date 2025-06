A La Fontina nasce il panificio “Dalla Berri”

Il nuovo progetto dell'imprenditrice Irene Berretta

SAN GIULIANO TERME — Mettersi in gioco e trasformare un sogno in realtà: è il percorso intrapreso da Irene Berretta, che ha dato ufficialmente il via alla sua avventura da imprenditrice con l’apertura del nuovo panificio “Dalla Berri”, situato in località La Fontina (San Giuliano Terme).

Al taglio del nastro presente l'assessora del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano, il referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani e la responsabile area credito Confcommercio Provincia di Pisa Francesca Cagnoni,

“Dopo tanti anni di gavetta ed esperienza come dipendente, ho deciso di mettermi in gioco come imprenditrice e intraprendere questa nuova strada. Ho tanta voglia di lavorare, tanta grinta: elementi fondamentali per affrontare con determinazione questa sfida” ha affermato l'imprenditrice Irene Berretta.

“Nel nostro panificio offriamo un servizio di panetteria e rosticceria, con specialità della tradizione toscana. L’obiettivo è far conoscere le nostre proposte non solo a chi già mi conosce, ma anche a chi ancora non ha avuto modo di scoprire il nostro lavoro”

“Inizio questa nuova esperienza con grande entusiasmo, pur consapevole delle naturali preoccupazioni che accompagnano un cambiamento così significativo. Sono però estremamente motivata e pronta ad affrontare questo nuovo percorso professionale”.

“La mia esperienza personale, segnata da difficoltà legate alla salute, mi ha insegnato che non bisogna mai arrendersi. A tutte le persone che stanno vivendo momenti difficili, voglio dire di non smettere mai di credere in sé stesse e nei propri sogni. Anche quando tutto sembra complicato, è possibile rialzarsi e ripartire” ha concluso Berretta.

Gli auguri del Referente Sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Pisani: “Questa nuova apertura rappresenta un importante valore aggiunto per il tessuto imprenditoriale di San Giuliano Terme. La tenacia, la determinazione e il coraggio con cui Irene ha scelto di intraprendere questo percorso, affrontando difficoltà e ostacoli, sono qualità che rendono questa apertura ancor più significativa. Come Confcommercio, le rivolgiamo un sentito augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale”.

“Con grandissimo piacere ho partecipato al taglio del nastro di questa bella attività “ ha commentato l'assessora del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano “Quando si alza una nuova saracinesca è sempre un momento di festa, un fattore molto positivo, ringrazio Irene Berretta per il coraggio e per aver arricchito la zona artigianale-commerciale della Fontina col suo negozio, una frazione strategica a ridosso della città di Pisa ed inclusa in un'estesa area urbana in continuità tra il nostro comune e il capoluogo pisano, adesso con un negozio di vicinato in più. Un ringraziamento anche a Confcommercio per la sensibilità e lo spirito collaborativo e propositivo con cui lavora sul territorio. Ad Irene Berretta e a tutta l'azienda va il più sincero augurio di buon lavoro da parte dell'Amministrazione comunale”.

--