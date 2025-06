Scienza da bere alla Nunziatina

Giovedì 5 Giugno parte a Pisa il ciclo di Aperitivi scientifici del Dipartimento di Farmacia. Primo tema: il cervello e la sera

PISA — Un aperitivo per parlare di scienza, in modo semplice e per tutti. È l’idea degli Aperitivi Scientifici organizzati dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, che prenderanno il via Giovedì 5 Giugno al Giardino La Nunziatina.

Il primo incontro, in programma dalle 19.30 alle 20.30 e curato dalla professoressa Eleonora Da Pozzo, si concentrerà su un tema curioso quanto attuale: “la neurochimica dell’aperitivo”, ovvero cosa succede nel cervello quando si esce la sera. L’ingresso è libero, mentre il drink resta a carico dei partecipanti.

L’iniziativa fa parte delle attività di Terza Missione dell’Ateneo pisano, con l’obiettivo di portare la conoscenza fuori dalle aule e avvicinare la cittadinanza alla scienza con un linguaggio informale e coinvolgente.

Il ciclo prevede altri appuntamenti nelle prossime settimane, sempre su temi scientifici ma trattati con leggerezza e spirito divulgativo. La partecipazione è aperta a tutti, ed è gradita la prenotazione online.