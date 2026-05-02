Incendio Faeta, Giani, "l'invaso ha fatto la differenza"

Dopo il primo Maggio di emergenza, situazione in miglioramento ma non risolta: Canadair ancora in volo e alcune aree restano evacuate per precauzione

SAN GIULIANO TERME — AGGIORNAMENTO DELLE 14,55

Un ruolo importante nello spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta lo ha avuto anche il nuovo laghetto artificiale realizzato a San Giuliano Terme e inaugurato lo scorso Settembre. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, parlando di "un'indubbia situazione sventata di pericolo" e di un "esempio di come Protezione civile, servizio regionale di vigilanza antincendio, volontari e vigili del fuoco abbiano collaborato e lavorato con tempestività, evitando danni ben maggiori". L’invaso, distante circa un chilometro dalle prime fiamme, ha permesso agli elicotteri antincendio di ridurre i tempi di carico dell’acqua, senza dover raggiungere il mare a circa 15 chilometri. "Ha fatto la differenza", ha detto Giani, ricordando che il vento aveva reso più difficile l’impiego dei Canadair. Secondo il presidente, quanto accaduto dimostra l’importanza di una rete di invasi sul territorio regionale, utili sia contro la siccità sia nelle emergenze antincendio.

E' intervenuto anche Diego Petrucci, vicepresidente del consiglio regionale, “Ieri, come ogni anno, sono andato a salutare le donne e gli uomini del Pronto Soccorso di Cisanello. Li ho ringraziati per quello che fanno quotidianamente con grande dedizione e sacrificio. Tuttavia, ho voluto ribadire loro che la vicinanza non basta; servono risposte concrete. Per questo motivo, ho confermato il mio impegno: proseguirò la battaglia per l’erogazione dell'indennità di Pronto Soccorso che gli spetta, per garantire più sicurezza in questi reparti e affinché il personale abbia maggiori tutele. È una situazione inaccettabile: il Governo nazionale ha stanziato le risorse, ma la Regione Toscana non ha ancora provveduto a erogare questi fondi a chi lavora nell'emergenza-urgenza semplicemente perché un sindacato, e cioè la Cgil che fa di tutto anziché tutelare i lavoratori, si è messo di traverso. Il problema è che il centrosinistra toscano preferisce seguire la Cgil anziché pensare ai lavoratori sanitari. Non possiamo continuare a ignorare i diritti di chi è in prima linea per la nostra salute. Andrò avanti in tutte le sedi opportune finché questa indennità non sarà versata nelle tasche di chi ne ha diritto.m e finché la Regione non la integrerà con sue risorse. Grazie ancora a tutti coloro che lavorano nei Pronto Soccorso” lo afferma il consigliere regionale FdI e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.30

Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando le aree di Santa Maria del Giudice (LU), San Giuliano Terme e Asciano (PI).Sul posto sono impegnati 197 vigili del fuoco, 142 unità sul fronte pisano e 55 su quello lucchese, con rinforzi provenienti anche da Emilia Romagna e Liguria, 66 i mezzi di soccorso impiegati. Alle operazioni partecipano squadre a terra supportate da mezzi aerei: attualmente in azione 3 Canadair e 2 elicotteri Erickson S-64 della flotta aerea del Corpo nazionale. Permangono alcuni focolai attivi, in particolare sul versante pisano, ma il calo del vento sta determinando un miglioramento delle condizioni generali e una maggiore efficacia delle operazioni di contenimento.

AGGIORNAMENTO ORE 9

La fase più critica sembra alle spalle, ma l’allerta resta alta sul Monte Faeta. Dopo la giornata del Primo Maggio, segnata da un vasto incendio e da un imponente dispiegamento di mezzi, anche nella mattinata del 2 Maggio le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta.

I canadair e gli elicotteri continuano a sorvolare l’area, impegnati a contenere i focolai ancora attivi. Le condizioni del vento, che nelle ore più difficili avevano complicato gli interventi dall’alto, restano uno degli elementi osservati con maggiore attenzione dai soccorritori.

Il bilancio provvisorio parla di circa 710 ettari di superficie interessata dalle fiamme, un dato vicino alle prime stime che indicavano un’estensione fino a 800 ettari lungo un fronte di circa 17 chilometri. Numeri che danno la misura della portata dell’incendio.

Sul versante di Asciano la situazione è in miglioramento, ma non del tutto risolta. Come già comunicato dall’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, "non è ancora tornata completamente alla normalità. Dopo un'intera giornata di interventi intensi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e volontari antincendio, l'emergenza si è notevolmente ridotta, questa sera restano ancora evacuate, in via precauzionale, le aree a nord di via Trieste".

Intanto proseguono anche gli accertamenti sulle cause del rogo. "Secondo i primi accertamenti - ha detto il sindaco Matteo Cecchelli - le cause dell'incendio del Monte Faeta sarebbero da attribuire a un abbruciamento non controllato effettuato nei giorni scorsi nella zona di San Pantaleone, nel comune di Lucca. Le indagini sono in corso. Attendiamo il responso della Magistratura".

La situazione resta quindi sotto controllo, ma con un livello di attenzione ancora elevato. Le prossime ore saranno decisive per mettere definitivamente in sicurezza l’area.

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