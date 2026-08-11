Mannoia, concerto gratuito a Pontasserchio

Il 1° Settembre l'artista sarà al Parco della Pace con un omaggio a Fossati e De André. L'evento celebra il voto alle donne e i 250 anni del Comune

SAN GIULIANO TERME — Sarà Fiorella Mannoia una delle protagoniste dei festeggiamenti per i 250 anni del Comune di San Giuliano Terme. L'artista romana si esibirà il 1° Settembre al Parco della Pace di Pontasserchio con un concerto a ingresso gratuito, promosso dal Comune insieme alla Regione Toscana.

L'appuntamento rientra anche nel calendario regionale dedicato all'80esimo anniversario del primo voto delle donne in Italia. Mannoia porterà nel territorio sangiulianese il tour con il quale sta attraversando l'Italia dalla fine di Giugno, costruito attorno alle canzoni di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Tra i brani al centro dello spettacolo anche quelli di "Anime Salve", a trent'anni dalla pubblicazione dell'album di De André.

"Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Parco della Pace un’interprete come Fiorella Mannoia, conosciuta e amatissima, capace di abbinare la musica d’autore alla riflessione sull’attualità, convinti che, in un tempo critico e delicato come quello che stiamo vivendo, compito dell’artista non sia quello di voltarsi e non guardare, ma anzi di aiutarci ad aprire gli occhi – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli –. Per volontà dell’amministrazione comunale il concerto sarà gratuito, un regalo che facciamo ai nostri cittadini e a chi vorrà assistervi in occasione dei 250 anni del nostro comune e dell’80esimo dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, grazie anche al sostegno del consiglio regionale della Toscana".

L'evento rappresenterà dunque uno dei momenti centrali delle celebrazioni sangiulianesi. "Siamo entusiasti di regalare alla nostra comunità una serata di grande musica con un'artista straordinaria come Fiorella Mannoia – ha aggiunto l'assessora alla cultura Angela Pisano –. Questo evento è il frutto di una sinergia virtuosa con il Consiglio Regionale della Toscana, che ringraziamo per aver creduto e investito nella promozione culturale del nostro territorio. Un momento di grande valore artistico per celebrare gli 80 anni dal diritto di voto alle donne all'interno dei festeggiamenti dei 250 anni di San Giuliano Terme. Tutto questo è possibile grazie alla presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi e al vicepresidente Antonio Mazzeo. Vogliamo che la cultura sia accessibile a tutti, inclusiva e capace di unire le persone in luoghi di bellezza e socialità".

La scelta di Mannoia si lega anche al percorso avviato dal Comune sui temi delle pari opportunità e della partecipazione femminile alla vita pubblica. "La presenza di Fiorella Mannoia a San Giuliano Terme è un valore aggiunto particolarmente significativo per queste celebrazioni in quanto, oltre ad essere un’artista straordinaria, è anche una donna da sempre impegnata nella sensibilizzazione sui temi della discriminazione e della violenza di genere ed incarna perfettamente lo spirito di questo importante anniversario – ha concluso Elisa Pistelli, presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità –. La sua presenza costituisce un salto di qualità nel percorso avviato nel mese di Marzo con iniziative dedicate agli 80 anni dal voto alle donne, che non fu soltanto l’acquisizione di un diritto fondamentale, ma segnò l’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese, aprendo la strada a una partecipazione sempre più attiva nelle istituzioni e nella società. Ricordarlo oggi significa rendere omaggio a chi ha lottato per quella conquista e, allo stesso tempo, rinnovare il nostro impegno affinché la piena parità di opportunità, rappresentanza e dignità diventi una realtà concreta per tutte e tutti".