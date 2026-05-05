Monte Faeta, richiesti fondi straordinari urgenti

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FdI e Pd chiedono interventi dopo il rogo e le evacuazioni ad Asciano. Petrucci, "Serve agire subito contro il dissesto idrogeologico"

SAN GIULIANO TERME — Dopo il devastante incendio che ha colpito il Monte Faeta e le nuove evacuazioni avvenute ad Asciano per il rischio frane, il tema si sposta ora sugli interventi da mettere in campo per la messa in sicurezza del territorio. Dal centrodestra e dal centrosinistra arrivano richieste rivolte al Governo e alla Regione Toscana per affrontare le conseguenze del rogo che nei giorni scorsi ha distrutto oltre 700 ettari di bosco.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e il capogruppo FdI nel Comune di San Giuliano Terme Simone Fabbrini hanno chiesto uno stanziamento straordinario simile a quello attivato dopo l’incendio del Monte Serra del 2018.

"In queste ore il nostro pensiero va alle famiglie che la notte scorsa si sono trovate nuovamente evacuate dalla frazione di Asciano a causa del rischio frane. Qui siamo infatti passati dal rischio incendio al rischio idrogeologico", hanno detto Petrucci e Fabbrini nel comunicato diffuso Mercoledì 6 Maggio.

I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno sottolineato la fragilità dell’area colpita dal fuoco, evidenziando il rischio di frane e allagamenti dopo l’incendio. Nel messaggio hanno ringraziato volontari, protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale comunale impegnato nell’emergenza, chiedendo però alla Regione Toscana interventi immediati.

"Fondi necessari non solo alle operazioni di bonifica, ma anche e soprattutto al contrasto del dissesto idrogeologico, esattamente come la Giunta Rossi aveva fatto nel 2018 quando si verificò il gravissimo incendio sul Monte Serra. Nei prossimi giorni ne parleremo anche con il Governo", hanno aggiunto.

Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e vicepresidente della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni. Mazzeo ha parlato della situazione di Asciano durante la riunione della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni alla presenza del ministro Andrea Abodi e dell’ambasciatore Vincenzo Celeste.

"Quello che è accaduto ad Asciano, dove un vasto incendio ha bruciato oltre 700 ettari e costretto all’evacuazione circa 3.500 persone, richiama tutti noi a una responsabilità comune: non basta intervenire nell’emergenza, occorre sostenere il territorio anche nella fase successiva", ha detto Mazzeo.

Il vicepresidente del Consiglio regionale ha spiegato di aver chiesto al ministro Abodi di farsi portavoce presso il Governo delle necessità del territorio sangiulianese. "Servono interventi di ripristino delle aree danneggiate, messa in sicurezza, supporto alla comunità e rafforzamento della prevenzione", ha aggiunto.

Mazzeo ha infine richiamato la necessità di una strategia più ampia contro gli incendi boschivi e il dissesto. "Questa è una sfida nazionale ed europea. Servono strumenti adeguati e risorse certe, anche nella nuova programmazione finanziaria europea, e serve lavorare alla creazione di un fondo ad hoc capace di sostenere concretamente i territori prima, durante e dopo eventi sempre più frequenti e complessi", ha concluso.